Taccetta viaja a Bs. As. para ocuparse del Aeropuerto, los vuelos de Aerolíneas Argentinas y la antena de Radio Nacional

El intendente Matías Taccetta tiene en agenda un nuevo viaje a Buenos Aires, donde atenderá la problemática del Aeropuerto y de los vuelos de Aerolíneas Argentinas que conectan a nuestra ciudad con otros puntos importantes del país.



“Vemos que la tarifa de aerolíneas para nuestra ciudad se encareció, no entendemos por qué”, comenzó planteando el intendente: “Lograr nuevamente el vuelo a Buenos Aires es una de las prioridades para nosotros, porque si bien Aerolíneas nos comenta que se dieron de baja seis aviones y es por eso que no pueden continuar con el vuelo, queremos tener la prioridad en caso de incorporar nuevas aeronaves, y que el vuelo Córdoba - Esquel vuelva a funcionar”.



Respecto a la obra del Aeropuerto, tanto el gobernador como el intendente tomarán cartas en el asunto: “Ya tomó Estado Público la decisión del Gobierno Nacional de no continuar con nuestro aeropuerto, tan necesario, una inversión importantísima que se había anunciado iniciar con la primera etapa, que era la construcción del parking, y posteriormente la construcción del nuevo aeropuerto, se tomó la decisión que no esté la planificación financiera”.



Las reuniones serán en los próximos días: “Veremos por qué motivo fue, lo hablé con el gobernador y él también va a estar en Buenos Aires en las próximas semanas para lograr esta gestión que es importante. Si bien hemos logrado varias obras para la ciudad, creemos que merecemos que esa construcción que está inconclusa, y que está parada desde el año 2019, se tome la decisión política y que se continúe”.



Respecto a la cesión de tierra de 6 hectáreas, donde está la antena de Radio Nacional, el intendente explicó que “el expediente está avanzado, está para la firma, queremos poner algunas condiciones, más que nada para garantizar a los empleados de Radio Nacional que estén tranquilos, que no es la baja de la antena”.



Los detalles técnicos de la gestión están aún por definirse: “En principio se hablaba del parque de antenas, es una cuestión más técnica y profesional sobre el tema, sobre qué espacios se necesita para tener una antena de esa envergadura, no soy técnico especializado en el tema, pero en el expediente original se hablaba del parque de antenas para colocar la nueva antena y después desarmar la antena actual y que esas 16 hectáreas pasen a la órbita municipal o provincial”, concluyó.



SL

