Villanueva: “Ha sido un año regular” para el turismo en Esquel

En exclusiva para Red43, el representante de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo del Oeste del Chubut (CAMOCH) en el Ente Mixto de Turismo de Esquel, Damián Villanueva, realizó un balance del año turístico 2025, al que calificó como “desequilibrado” debido a una marcada alternancia entre momentos de buena afluencia y otros con resultados muy por debajo de lo esperado. Según explicó, el principal factor negativo fue la falta de actividad vinculada al producto nieve, fundamental para el sector en los meses de julio, agosto y septiembre.



“Tener una temporada regular a no tener temporada es un golpe duro al bolsillo del emprendedor y del sector privado”, señaló Villanueva, destacando que esta ausencia afectó directamente a los emprendimientos vinculados al centro de esquí La Hoya y a los servicios asociados.



A pesar de ello, octubre volvió a mostrar buenos niveles de movimiento gracias a la afluencia de visitantes atraídos por la temporada de tulipanes, manteniendo cifras similares al año pasado. Desde el Ente Mixto, agregó, se continúa trabajando en la promoción del destino y en la consolidación de los vuelos Córdoba–Esquel, una conexión que considera estratégica: “Es un mercado interesante. Sin vuelos es complicado que la gente se traslade desde ese sector”.

El rol del Ente Mixto: articulación público–privada



Villanueva explicó que el Ente Mixto es un espacio de trabajo conjunto entre el Municipio y los diferentes sectores privados vinculados al turismo local. Su función central es la promoción y consolidación del destino, además del desarrollo de actividades que fortalezcan productos turísticos a nivel local y comarcal.



“La Trochita, La Hoya, los tulipanes o el Parque Nacional conforman un solo espacio turístico. El turista no diferencia ejidos urbanos”, remarcó. Además, indicó que los fondos para el funcionamiento del Ente Mixto provienen de los ingresos brutos generados por el propio sector turístico, que regresan en forma de acciones promocionales.



Consultado sobre el proyecto financiado con fondos provinciales para el análisis y posicionamiento del destino, Villanueva detalló que se trata de un trabajo realizado junto al sector privado y con acompañamiento de la ONU Turismo. La agencia contratada ya completó una etapa de diagnóstico mediante 200 encuestas a referentes y empresarios del sector, y actualmente se encuentra elaborando propuestas estratégicas.



“Consolidar qué piensa el colectivo de Esquel sobre la actividad turística es necesario y nos da proyección para un Esquel a 5, 6 o 10 años”, expresó. Villanueva destacó que trabajar con certificaciones vinculadas a organismos internacionales aporta prestigio y diferenciación al destino.



El representante de CAMOCH enfatizó que la construcción de una planificación sólida permitirá que los cambios de funcionarios no alteren el rumbo del turismo local: “Si tenemos claro hacia dónde vamos, quien esté timoneando es indistinto”. En ese marco, celebró que el Municipio y el Ente Mixto estén analizando la posibilidad de desarrollar una agencia local de turismo, similar a las que existen a nivel provincial, para agilizar gestiones, captar financiamiento y ejecutar proyectos sin la burocracia estatal tradicional.



También destacó que el sector vive un punto de inflexión, con nuevas inversiones que elevan la vara de los servicios turísticos en la ciudad.



Si bien valoró el trabajo articulado a nivel local, Villanueva sostuvo que aún quedan pendientes importantes a escala provincial y nacional. En particular, mencionó la falta de avances en las obras del aeropuerto, así como la situación económica del país, que limita el turismo interno.



Aun así, afirmó que Esquel está empezando a construir una verdadera política de Estado en turismo, gracias a la continuidad de los proyectos y la visión compartida sobre hacia dónde debe ir el destino en los próximos años.



“Desde lo local se está trabajando en conjunto y esta es la forma de definir políticas públicas”, concluyó.