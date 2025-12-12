"Estoy fuera de ambos": Margara analiza su posición en los bloques del Concejo

Juan Margara, concejal de la ciudad de Esquel, dialogó con Red43 sobre el tratamiento del Presupuesto 2026, el nombramiento de su bloque unipersonal y las expectativas para el próximo año.

"Se está trabajando el presupuesto, desde mi banca yo voy a acompañar al intendente, le voy a dar gobernabilidad. Se está trabajando igual que la última vez, un poquito apurados por el tiempo de presentación del mismo y recibiendo a los secretarios y directores que vengan a contar sobre el presupuesto y cómo lo van a utilizar el año que viene", comentó.

Además, Margara sostuvo: "Yo creo que, más allá de la opinión política que cada uno tenga, al intendente que fue electo hay que darle gobernabilidad, y que él y sus secretarios decidan hacia dónde va dirigido el presupuesto y cuál es su plan de acción para el año que viene que evidentemente tiene que ver mucho con obras".

La oposición, asegura el concejal: "Es lo mismo de siempre, a ellos les gustaría haber ganado y decidir hacia dónde va el dinero y qué partidas son las que más aumento tienen que recibir, pero bueno, el intendente es otro y tienen que aprobar o desaprobar. Modificar el presupuesto por lo que la oposición diga no creo que haya pasado muchas veces".

Respecto a su lugar dentro del Concejo como parte del oficialismo o de la oposición, Margara comenta: "Actualmente estoy fuera de ambos. Estoy en un unibloque, hay cuestiones que acompaño y cuestiones que no, pero cómodo. No tengo ningún problema personal con ninguno de los concejales y el trabajo siguió igual que siempre". Y agregó que, por cuestiones administrativas, deberá ponerle un nombre a su bloque: "Lo tengo que decidir antes de fin de año y comunicarlo".

Finalmente, el concejal realiza un balance de su desempeño dentro del Concejo Deliberante de Esquel: "Fue verdaderamente mucho mejor que el primer año que ejercí acá adentro, que fue más que nada muy movido y mucho de aprender cuestiones que desconocía sobre lo legislativo y lo administrativo acá adentro. Este año mucho más cómodo y en las dos comisiones que presido hemos podido trabajar. Con mis compañeros concejales el trabajo la verdad es que ha mejorado".

"Me gustaría poder lograr que se cumpla la ordenanza de ruidos molestos, eso sería un objetivo primordial para el año que viene", concluyó.

R.G.