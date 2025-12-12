13°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 12 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad MineriaArgentinainversiones
12 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

"La más grande de la historia": así calificó el Gobierno al avance del proyecto minero Vicuña

BHP y Lundin Mining pidieron ingresar al RIGI para desarrollar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, con una inversión inicial de USD 2.000 millones y proyección de convertirse en la mayor apuesta minera extranjera del país.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Las mineras BHP y Lundin Mining pidieron incorporarse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para impulsar el proyecto Vicuña, que integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol en la provincia de San Juan.

 

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que se trata de una iniciativa con potencial para convertirse en la inversión minera extranjera más grande en la historia argentina, con un compromiso inicial de USD 2.000 millones en los primeros dos años.

 

Las compañías solicitaron la categoría PEELP, que otorga beneficios por 40 años, permite repatriar utilidades más rápido y agiliza el acceso a exenciones de exportación.

 

BHP y Lundin operan a través de Vicuña Corp., sociedad creada tras la adquisición de Filo Corp. y la asociación en el desarrollo del proyecto Josemaría. Según la empresa conjunta, Vicuña generará empleo, inversión sostenida y un fuerte impulso a la economía sanjuanina.

 

Aunque es un proyecto binacional, todas las inversiones incluidas en el RIGI se radicarán exclusivamente en territorio argentino.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Anunciaron cortes preventivos de energía por riesgo extremo de incendios: ¿Dónde y cuándo serán?
2
 Esquel: corte total de energía este domingo
3
 Mujeres Valientes: "Ustedes pueden, son capaces, tenemos dones y hay que activarlos"
4
 Condena de prisión perpetua por femicidio agravado de Myrna Maidana
5
 Incendio activo en el Parque Nacional Los Alerces: ya afecta 150 hectáreas de bosque nativo
1
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
2
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
3
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
4
 Torres: La reforma debe "garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo".
5
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -