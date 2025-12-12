"La más grande de la historia": así calificó el Gobierno al avance del proyecto minero Vicuña

Las mineras BHP y Lundin Mining pidieron incorporarse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para impulsar el proyecto Vicuña, que integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol en la provincia de San Juan.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que se trata de una iniciativa con potencial para convertirse en la inversión minera extranjera más grande en la historia argentina, con un compromiso inicial de USD 2.000 millones en los primeros dos años.

Las compañías solicitaron la categoría PEELP, que otorga beneficios por 40 años, permite repatriar utilidades más rápido y agiliza el acceso a exenciones de exportación.

BHP y Lundin operan a través de Vicuña Corp., sociedad creada tras la adquisición de Filo Corp. y la asociación en el desarrollo del proyecto Josemaría. Según la empresa conjunta, Vicuña generará empleo, inversión sostenida y un fuerte impulso a la economía sanjuanina.

Aunque es un proyecto binacional, todas las inversiones incluidas en el RIGI se radicarán exclusivamente en territorio argentino.

