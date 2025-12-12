Salamín, a dos años de gestión: “Nos estamos quedando chicos”

En el acto por los dos años de su mandato, el intendente César Salamín realizó un balance de gestión marcado por la necesidad de mejorar la infraestructura institucional y resolver demandas que, según señaló, acompañan el crecimiento sostenido de la localidad.

Durante su discurso, Salamín recordó el inicio de su gobierno en diciembre de 2023 y la responsabilidad asumida en aquel momento. Afirmó que el municipio se encontró con “un pueblo golpeado por la falta de trabajo y compromiso”, y señaló que desde entonces sostuvo un ritmo de trabajo “diario e incansable” que sostendrá hasta el final de su mandato en 2027.

Instituciones en crecimiento y limitaciones edilicias

Uno de los ejes del discurso estuvo puesto en el desajuste entre el crecimiento poblacional y la infraestructura disponible. “Las instituciones han ido creciendo en personal y la población también, pero nos estamos quedando chicos con la falta de infraestructura”, señaló.

Salamín mencionó que el municipio ejecuta mejoras edilicias propias y colabora con otras áreas. Entre ellas, destacó intervenciones en establecimientos educativos, mantenimiento escolar y apoyo en cuestiones operativas junto a la Policía y el GRIM.

El intendente repasó avances en espacios utilizados por fuerzas de seguridad, donde describió condiciones “precarias”, como falta de calefacción y almacenamiento insuficiente para equipamiento y motocicletas. Dijo que estos sectores fueron mejorados mediante trabajos coordinados.

También mencionó gestiones para asegurar gas natural en la Comisaría de la Mujer y el acompañamiento al hospital local, cuya infraestructura describió como “desfasada” respecto del crecimiento de la población. Indicó que se consiguió una ambulancia de alta complejidad para la localidad.

Tensiones políticas y proyectos demorados

En otro tramo del discurso, Salamín se refirió a desacuerdos dentro del Concejo Deliberante. “A veces no todos coinciden y es parte de la democracia, pero por cuestiones de egos personales se dejan de avanzar en cosas importantes”, expresó.

Como ejemplo, mencionó el rechazo a un proyecto que proponía disponer de bienes municipales para financiar un vehículo destinado al área de discapacidad, que no obtuvo la mayoría especial necesaria.

Espacios recuperados y tareas pendientes

El intendente también habló sobre la recuperación del espacio utilizado por Adultos Mayores, que había sido ocupado previamente por otra oficina. Según señaló, el área volvió a usar el lugar como correspondía.

Aunque marcó avances, Salamín aseguró que aún resta mucho por resolver. “Falta muchísimo, pero creemos que en conjunto se puede avanzar”, cerró.

O.P.