18°
20°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 12 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina El HoyoCésar Salamín
12 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Salamín, a dos años de gestión: “Nos estamos quedando chicos”

El intendente advirtió que el crecimiento de El Hoyo supera la infraestructura disponible en instituciones, servicios y espacios públicos. Además, repasó avances, limitaciones y tensiones políticas, a dos años del comienzo de su gestión.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el acto por los dos años de su mandato, el intendente César Salamín realizó un balance de gestión marcado por la necesidad de mejorar la infraestructura institucional y resolver demandas que, según señaló, acompañan el crecimiento sostenido de la localidad.

 

Durante su discurso, Salamín recordó el inicio de su gobierno en diciembre de 2023 y la responsabilidad asumida en aquel momento. Afirmó que el municipio se encontró con “un pueblo golpeado por la falta de trabajo y compromiso”, y señaló que desde entonces sostuvo un ritmo de trabajo “diario e incansable” que sostendrá hasta el final de su mandato en 2027.

 

Instituciones en crecimiento y limitaciones edilicias

 

Uno de los ejes del discurso estuvo puesto en el desajuste entre el crecimiento poblacional y la infraestructura disponible. “Las instituciones han ido creciendo en personal y la población también, pero nos estamos quedando chicos con la falta de infraestructura”, señaló.

 

Salamín mencionó que el municipio ejecuta mejoras edilicias propias y colabora con otras áreas. Entre ellas, destacó intervenciones en establecimientos educativos, mantenimiento escolar y apoyo en cuestiones operativas junto a la Policía y el GRIM.

 

El intendente repasó avances en espacios utilizados por fuerzas de seguridad, donde describió condiciones “precarias”, como falta de calefacción y almacenamiento insuficiente para equipamiento y motocicletas. Dijo que estos sectores fueron mejorados mediante trabajos coordinados.

 

 

También mencionó gestiones para asegurar gas natural en la Comisaría de la Mujer y el acompañamiento al hospital local, cuya infraestructura describió como “desfasada” respecto del crecimiento de la población. Indicó que se consiguió una ambulancia de alta complejidad para la localidad.

 

Tensiones políticas y proyectos demorados

 

En otro tramo del discurso, Salamín se refirió a desacuerdos dentro del Concejo Deliberante. “A veces no todos coinciden y es parte de la democracia, pero por cuestiones de egos personales se dejan de avanzar en cosas importantes”, expresó.

 

Como ejemplo, mencionó el rechazo a un proyecto que proponía disponer de bienes municipales para financiar un vehículo destinado al área de discapacidad, que no obtuvo la mayoría especial necesaria.

 

Espacios recuperados y tareas pendientes

 

El intendente también habló sobre la recuperación del espacio utilizado por Adultos Mayores, que había sido ocupado previamente por otra oficina. Según señaló, el área volvió a usar el lugar como correspondía.

 

Aunque marcó avances, Salamín aseguró que aún resta mucho por resolver. “Falta muchísimo, pero creemos que en conjunto se puede avanzar”, cerró.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Por recibirme y tener un título, me están dejando sin trabajo”
2
 Esquel: corte total de energía este domingo
3
 Mujeres Valientes: "Ustedes pueden, son capaces, tenemos dones y hay que activarlos"
4
 “Te vas a tener que chupar los dedos con mier…: los audios del horror y el escándalo en un hogar de niños
5
 Egresó como profesora de danza: Bianca Pantoja rescata la historia del folclore de Esquel en una emotiva tesis
1
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
2
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
3
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
4
 Torres: La reforma debe "garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo".
5
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -