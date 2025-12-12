Bomberos trabajaron cuatro horas para evitar que un árbol cayera sobre una vivienda

Los Bomberos Voluntarios de El Bolsón intervinieron durante la madrugada de este viernes tras recibir un aviso por la presencia de un árbol a punto de desplomarse sobre una vivienda en barrio Luján.

De acuerdo con el parte oficial, el llamado de emergencia ingresó a las 00:05, lo que activó de inmediato la salida de un móvil hacia el lugar. Al llegar, la dotación se encontró con un árbol de gran porte inclinado de manera inestable, con riesgo directo para la estructura de la casa y para quienes viven allí.

Trabajo nocturno

La labor de los bomberos se extendió por casi cuatro horas, debido a la complejidad de asegurar la escena en plena noche y con la premisa de evitar el colapso del árbol sobre la vivienda.

Según informaron desde el cuartel, la situación quedó controlada y no se registraron daños materiales en la estructura ni lesiones en los ocupantes del domicilio.

El incidente ocurrió en un período marcado por fuertes vientos en la Comarca Andina.

O.P.