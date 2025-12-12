El Turbio y Los Alerces: Situación de los dos incendios activos en la cordillera chubutense

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) informó que el operativo de este jueves dejó resultados positivos en dos zonas sensibles del incendio iniciado el 1 de diciembre en la región de El Turbio.

Según el reporte técnico elaborado al cierre de la tarde, el fuego continúa activo, pero las tareas de control fueron “realmente efectivas” en la cabeza y el flanco izquierdo, donde se llevó adelante un ataque directo reforzado por condiciones climáticas más favorables.

El tiempo permitió operar un helicóptero destinado al transporte de brigadistas, traslado de equipamiento y lanzamiento de agua. La mayor parte del personal se concentró sobre los puntos más comprometidos, con avances visibles en el comportamiento del fuego.

Qué se espera para hoy

De acuerdo con la planificación del comando, este viernes los combatientes continuarán ampliando las líneas de control en los sectores donde hubo progresos.

Una cuadrilla será enviada a la zona superior del flanco derecho, donde se construirá un helipunto para facilitar ataques aéreos sobre los focos activos que permanecen en áreas de difícil acceso.

El operativo integra a brigadistas de las bases de Las Golondrinas, Lago Puelo, El Turbio, El Maitén y Epuyén, además de la Brigada Sur del SNMF, el ICE de Parque Nacional Lago Puelo y el SPLIF Río Negro.

La Secretaría de Bosques coordina el trabajo con Protección Ciudadana, Educación, Salud, Prefectura, el Ejército, Parques, el Hospital Rural y otros organismos vinculados.

Segundo incendio activo: más de 150 hectáreas afectadas en el Parque Nacional Los Alerces

Mientras el foco de El Turbio concentra la mayor parte de los recursos, un segundo incendio permanece activo en una zona remota del Parque Nacional Los Alerces, en el Brazo Sur del Lago Menéndez.

El fuego fue detectado el 9 de diciembre, tras la caída de rayos durante la tormenta eléctrica del 29/11, y afecta aproximadamente 150 hectáreas de bosque nativo, sin infraestructura en riesgo.

Allí trabajan una cuadrilla de combatientes forestales, un avión anfibio y dos helicópteros de la Agencia Federal de Emergencias, todos equipados con helibalde. Su operatividad depende del clima, ya que para rige alerta amarilla por vientos intensos emitida por el SMN.

Restricciones y sendas cerradas en Los Alerces

Debido a la presencia de humo, la actividad operativa y las condiciones de seguridad, las sendas de alta dificultad permanecen cerradas hasta nuevo aviso: Laguna del Toro, Travesía La Balsa, Portezuelo, Lago Krügger, Glaciar Torrecillas y Laguna El Antiguo. El resto de las sendas y servicios del parque funcionan con normalidad.

Parques Nacionales recuerda que está prohibido el uso del fuego hasta el 30 de abril de 2026. La única excepción son los fogones habilitados dentro de campamentos administrados por prestadores autorizados.

O.P.