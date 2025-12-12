Cambios en el municipio: El Bolsón implementó un reordenamiento interno

La Municipalidad de El Bolsón anunció la creación de la Agencia Municipal de Turismo, un organismo que absorberá las funciones de la Secretaría de Turismo y que, según adelantó el intendente Bruno Pogliano, irá ganando autonomía de forma progresiva en los próximos meses. El jefe comunal también confirmó un reordenamiento interno que incorpora nuevas áreas dentro del organigrama municipal.

Nueva estructura con coordinación de Gobierno

Pogliano explicó que la actualización del organigrama incluye la creación de la Agencia de Turismo y una nueva Coordinación de Gobierno. En ese marco, confirmó el nombramiento de Nicolás Ditschensky al frente de esta última área. “Creamos una nueva estructura que incluye la agencia e incluye una Coordinación de Gobierno, que es la que va a asumir Nicolás Ditschensky. Por lo tanto, es un enroque entre dos funcionarios que ya estaban dentro de la estructura municipal”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de futuros movimientos, el intendente respondió que “a futuro seguramente, pero no en este momento”.

Ordenanza, reglamento interno y autoridades

Durante la presentación, Pogliano firmó la promulgación de la ordenanza que formaliza la creación de la Agencia Municipal de Turismo. Sin embargo, aclaró que aún resta avanzar en su reglamentación.

“En realidad, tenemos que hacer un reglamento interno. Por eso ahora va la designación de la Presidenta y Vicepresidenta, que van a articular la conformación de la agencia en cuanto a la estructura y en cuanto a su funcionamiento”, indicó.

El reglamento será el paso que terminará de definir cómo operará la agencia dentro del municipio y cuáles serán sus atribuciones específicas.

Funcionamiento, autonomía y estructura

Pogliano remarcó que, aunque la agencia recién fue creada, sus funciones ya están activas al integrar por completo las tareas de la Secretaría de Turismo. “Más allá del funcionamiento de la agencia, funciona todos los días, porque tiene incluidas las actividades de la Secretaría de Turismo. No es que es un ente que funciona aislado de la estructura municipal”, explicó.

El mandatario aseguró que la autarquía de la agencia será gradual: “La autarquía se le va a ir dando a lo largo del tiempo, paulatinamente, porque hoy depende tanto de sueldos y tanto de personal del municipio”.

Respecto al lugar físico donde operará el nuevo organismo, detalló: “Va a tener las dos estructuras que tiene la Secretaría de Turismo. Todo lo que es la Secretaría de Turismo se incluye dentro de la agencia y, paulatinamente, se le va dando la autonomía que va a tener de manera definitiva en un par de meses”.

