18°
20°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 12 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina Lago PueloRuta 45Cerro Radal
12 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Un árbol cayó sobre la Ruta 45

Una dotación debió despejar la Ruta 45 tras la caída de un árbol en medio de las ráfagas que afectan a toda la Comarca Andina desde la madrugada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los fuertes vientos que afectan a la Comarca Andina desde la madrugada volvieron a generar complicaciones.

 

Este viernes, pasadas las 5.30 de la mañana, Bomberos Voluntarios de Lago Puelo recibieron un alerta por la caída de un árbol en la Ruta 45, en el sector de Cerro Radal.

 

 

Una dotación hacia el lugar, donde los bomberos trabajaron para despejar la calzada y asegurar la circulación, evitando riesgos para quienes transitaban temprano hacia Lago Puelo y El Bolsón. 

 

El episodio se suma a otras intervenciones ocurridas durante la madrugada en la Comarca. Horas antes, en El Bolsón, los Bomberos Voluntarios habían sido convocados por un árbol a punto de caer sobre una vivienda en el barrio Luján. Allí fue necesario un trabajo de más de cuatro horas para asegurar la escena y evitar daños estructurales.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Anunciaron cortes preventivos de energía por riesgo extremo de incendios: ¿Dónde y cuándo serán?
2
 Esquel: corte total de energía este domingo
3
 Mujeres Valientes: "Ustedes pueden, son capaces, tenemos dones y hay que activarlos"
4
 Condena de prisión perpetua por femicidio agravado de Myrna Maidana
5
 Incendio activo en el Parque Nacional Los Alerces: ya afecta 150 hectáreas de bosque nativo
1
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
2
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
3
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
4
 Torres: La reforma debe "garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo".
5
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -