Un árbol cayó sobre la Ruta 45

Los fuertes vientos que afectan a la Comarca Andina desde la madrugada volvieron a generar complicaciones.

Este viernes, pasadas las 5.30 de la mañana, Bomberos Voluntarios de Lago Puelo recibieron un alerta por la caída de un árbol en la Ruta 45, en el sector de Cerro Radal.

Una dotación hacia el lugar, donde los bomberos trabajaron para despejar la calzada y asegurar la circulación, evitando riesgos para quienes transitaban temprano hacia Lago Puelo y El Bolsón.

El episodio se suma a otras intervenciones ocurridas durante la madrugada en la Comarca. Horas antes, en El Bolsón, los Bomberos Voluntarios habían sido convocados por un árbol a punto de caer sobre una vivienda en el barrio Luján. Allí fue necesario un trabajo de más de cuatro horas para asegurar la escena y evitar daños estructurales.

