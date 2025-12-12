Cultura y Deportes: agenda del fin de semana en Esquel

La Municipalidad de Esquel, a través de sus subsecretarios de Cultura, Sonia Baliente, y de Deportes, Hernán Maciel, informó sobre la nutrida agenda de actividades previstas para el 14 y 15 de diciembre.

El subsecretario de Deportes, Maciel, destacó que el día sábado el Estadio Municipal albergará cinco finales de la Liga del Oeste, comenzando con Novena a las 10 de la mañana, seguida por Quinta a las 11:30, Sexta a las 14 y Octava a las 18. El domingo se jugarán dos finales de Primera a las 14:30 y 16:30 horas.

Además, en el Cerro La Cruz se disputará la final del Patagónico de Descenso de Downhill, un evento que recibirá a más de 100 participantes de la Patagonia. Se recomienda a los vecinos acercarse al cerro, teniendo en cuenta que el acceso a La Cruz será cortado alrededor de las 10 de la mañana en un determinado sector.

El domingo, en la RNU Laguna La Zeta, se llevará a cabo la carrera atlética de la Cooperadora del Hospital, un evento para recaudar fondos, que contará con un circuito de 5 kilómetros (marcha nórdica y competitivo) y uno de 10 kilómetros competitivo, con inscripciones aún abiertas. Habrá bandas en vivo, el DJ Rodri Fogliatti y la banda Anónimos, comenzando a las 18 horas en el Parador de La Zeta. Finalmente, el domingo se correrá la final del campeonato de ciclismo de ruta en el cruce al Maitén.

Por su parte, la subsecretaria de Cultura, Baliente, anunció que llega la película Zootopia 2 al Auditorio Cine Municipal debido a la gran demanda. Se suman funciones el viernes 12 a las 15 horas en 3D, 18 horas en 2D y 21 horas en 2D, y proyecciones el sábado 13 y el domingo 14 a las 15 horas, esta última en 3D.

Los talleres municipales TAMFI y TAMFOC están realizando cierres en los barrios; hoy viernes 12 estarán en la Biblioteca Popular Tolqueyén a las 18:30 con "Hilos y Acordes", un encuentro libre y gratuito.

El domingo realizarán otro encuentro en la sede de Los Sauces a las 18 horas, cuya realización en el playón dependerá del clima. El Centro Cultural Melipal será sede de la inauguración de la muestra colectiva de artes plásticas el sábado 13 a las 20 horas, con más de 150 obras recibidas. A las 21:30 horas de ese mismo sábado, la compañía La Cuática de improvisación teatral presentará su último show del año, "Qué Fantástica Esta Fiesta".

También el sábado 13, la orquesta Pupi Chiqueche celebra sus 15 años con un concierto peña a partir de las 18 horas en el Gimnasio Municipal, solicitando un alimento no perecedero como entrada. El domingo, el Instituto Nativo de Arte Ayehuen, dirigido por Adriana Baigorria, hará el cierre de su escuela anual a las 20:30 horas con la muestra "Común Idades" en el Melipal. Finalmente, ya pasando al lunes 15, se inaugura la muestra fotográfica "Distancias Conectadas" del taller Upami de la Universidad Nacional San Juan Bosco a las 16:30 horas en el Centro Cultural Melipal.

E.B.W.