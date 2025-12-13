Esquel: El fin de semana en Esquel comienza con condiciones inestables y temperaturas frescas

El fin de semana en Esquel comenzará con un clima marcadamente fresco e inestable. Para hoy sábado 13 de diciembre, se espera una jornada con temperaturas bajas y probabilidad de precipitaciones, por lo que será fundamental salir abrigado.

Continúa el alerta amarilla para la mayoría de la Patagonia por vientos y algunas precipitaciones. Se recomienda estar informados ante cambios e inestabilidad del tiempo.

La temperatura máxima alcanzará apenas los 11°C, mientras que la mínima se establecerá en unos 7°C. Durante el día, el cielo se presentará con lluvia ligera. Hacia la noche, las condiciones mejorarán ligeramente, quedando el cielo principalmente nublado. El viento será un factor a considerar, soplando desde el oeste a una velocidad moderada de alrededor de 18 millas por hora (unos 29 kilómetros por hora), lo que aumentará la sensación de frío.

E.B.W.