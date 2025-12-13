-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 13 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 clima Esquelclimaalerta amarilla
13 de Diciembre de 2025
clima |
Por Redacción Red43

Esquel: El fin de semana en Esquel comienza con condiciones inestables y temperaturas frescas

Continúa la alerta amarilla para la zona por vientos. Para hoy se espera una jornada con temperaturas bajas y probabilidad de precipitaciones en Esquel. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El fin de semana en Esquel comenzará con un clima marcadamente fresco e inestable. Para hoy sábado 13 de diciembre, se espera una jornada con temperaturas bajas y probabilidad de precipitaciones, por lo que será fundamental salir abrigado.

 

Continúa el alerta amarilla para la mayoría de la Patagonia por vientos y algunas precipitaciones. Se recomienda estar informados ante cambios e inestabilidad del tiempo. 

 

La temperatura máxima alcanzará apenas los 11°C, mientras que la mínima se establecerá en unos 7°C. Durante el día, el cielo se presentará con lluvia ligera. Hacia la noche, las condiciones mejorarán ligeramente, quedando el cielo principalmente nublado. El viento será un factor a considerar, soplando desde el oeste a una velocidad moderada de alrededor de 18 millas por hora (unos 29 kilómetros por hora), lo que aumentará la sensación de frío. 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Por recibirme y tener un título, me están dejando sin trabajo”
2
 “Te vas a tener que chupar los dedos con mier…: los audios del horror y el escándalo en un hogar de niños
3
 Ofrecen un Taller Intensivo de Inglés Turístico para principiantes
4
 El 86 y ella 27: el jubilado que amaba a la mujer que lo estafó por varios millones usando su tarjeta
5
 La nueva agencia ambiental ya muestra resultados: 32 causas y un caso que marcó jurisprudencia
1
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
2
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
3
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
4
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
5
 Mendoza: aprueban la explotación de cobre entre otros proyectos mineros
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -