12°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 15 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad saludNacionvacunasVSR
15 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La vacuna contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas arranca iniciando el 2026

A partir del 12 de enero, comienza la campaña nacional de vacunación contra el VSR para embarazadas (32-36 sem.). La estrategia busca transferir inmunidad al bebé desde el nacimiento para evitar bronquiolitis y saturación hospitalaria.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Salud de la Nación ha comunicado a todas las jurisdicciones que la estrategia de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) comenzará el próximo 12 de enero de 2026. El objetivo principal es anticiparse a la circulación del virus y garantizar la protección de los recién nacidos desde el primer día de vida.

 

Las dosis ya adquiridas por el Ministerio se encuentran en el país y serán distribuidas a las provincias a partir de la próxima semana.

 

La campaña está dirigida específicamente a mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 y 6 días de gestación. La vacunación no requiere orden médica, siendo necesario únicamente presentar el certificado que indique la semana de embarazo.

 

El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes, como la bronquiolitis, y se asocia a un mayor riesgo a largo plazo de sibilancias recurrentes. La vacunación materna permite transferir inmunidad al bebé durante la gestación, protegiéndolo desde su nacimiento y reduciendo significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones durante los primeros seis meses de vida.

 

La decisión de iniciar la campaña en enero, por segundo año consecutivo, busca asegurar que la mayor cantidad de recién nacidos estén protegidos antes o al inicio del ascenso de la curva estacional del virus.

 

Antecedentes exitosos

La estrategia implementada en 2025 fue reconocida internacionalmente. Gracias a la articulación con las jurisdicciones, se aplicaron más de 178.000 dosis (alcanzando el 65% de la población objetivo). Los resultados preliminares indicaron una reducción del 62% en hospitalizaciones y un 70% menos de ingresos a terapia intensiva en bebés menores de seis meses.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Detectan peligrosa bacteria en un queso cremoso de una marca líder del mercado
2
 Violento asalto con arma de fuego: Delincuentes robaron un fusil y varios bienes en un campo
3
 Guanacos entre lengas y ñires se acercaron a los visitantes
4
 Detenido por lesiones con arma blanca en Cerro Centinela
5
 Incendio en Los Alerces: El fuego sigue activo y complica el combate por el viento
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
3
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
4
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
5
 Valió la pena estar vivo: el adiós a Héctor Alterio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -