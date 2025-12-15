El Hoyo: Balance positivo del Concejo Deliberante a dos años de gestión

En el marco del acto por los dos años de gestión municipal, el presidente del Concejo Deliberante de El Hoyo, Jonatan Christ, remarcó el trabajo legislativo realizado junto al Ejecutivo local y subrayó la importancia de la convivencia institucional, la aprobación de proyectos fundamentales y la resolución de demandas históricas de la comunidad.

El acto fue encabezado por el intendente César Salamín y reunió a autoridades, funcionarios y vecinos, en una jornada de balance y proyección de cara a la segunda mitad del mandato.

Un Concejo con funcionamiento “armónico”

Durante su discurso, Christ subrayó que, pese a las diferencias propias del debate político, el Concejo logró sostener un funcionamiento ordenado. “Dentro de todo hemos llevado un Concejo armónico. Han habido concejos deliberantes que no han podido trabajar directamente”, expresó.

En ese sentido, señaló que en estos dos años se aprobaron numerosos proyectos, algunos por unanimidad y otros con las mayorías necesarias, aunque reconoció que hubo iniciativas que no prosperaron. “Tal vez deberían haber salido para el bien de la comunidad y por ciertas actitudes no lo hicieron”, sostuvo.

Proyectos y mirada a futuro

El presidente del cuerpo legislativo remarcó especialmente la aprobación de la ordenanza tributaria y el presupuesto, herramientas fundamentales para el funcionamiento del municipio. “Dentro de todo siempre hemos tenido presupuesto y tributaria”, afirmó, y llamó a los concejales a recapacitar y acompañar proyectos pendientes en los dos años que restan de gestión.

“Siempre creo que la gente puede recapacitar pensando en el bien común de toda la ciudadanía”, agregó Christ, en referencia a la necesidad de consensos políticos.

Trabajo conjunto con el Ejecutivo

Christ remarcó el vínculo institucional con el intendente Salamín, manifestando que, si bien se trata de poderes independientes, el trabajo fue articulado. “Siempre trabajamos en conjunto, pertenecemos al mismo proyecto político y mantenemos ese buen vínculo. Eso es lo que quiere la ciudadanía, no peleas por tonterías o mezquindades”, señaló.

Obras y soluciones

El titular del Concejo puso en valor obras y mejoras concretas que impactan en la vida cotidiana de los vecinos, muchas de ellas largamente postergadas. Mencionó la reparación de calles y accesos, como las bocacalles hacia la Ruta 40, trabajos en el boulevard de la Avenida San Martín, la puesta en valor del museo y, especialmente, las obras vinculadas al agua.

“Hoy las tomas de agua son de vital importancia. Se hicieron perforaciones, se colocaron bombas nuevas y en otras gestiones era imposible que esas cosas se resolvieran”, manifestó.

Balance “altamente positivo”

Al cerrar su mensaje, Jonatan Christ consideró que los primeros dos años de gestión del Concejo Deliberante y del gobierno municipal fueron “altamente positivos”, y agradeció el trabajo del equipo municipal.

