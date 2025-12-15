Tos convulsa: la importancia de la vacunación

Provincia recordó la importancia de la vacunación para prevenir la tos convulsa: Se trata de una enfermedad infecciosa aguda, también conocida como Coqueluche, que afecta principalmente a menores de seis meses. Puede ocasionar complicaciones graves o incluso la muerte. Tener al día el Calendario de Vacunación es clave para la prevención.

Debido al aumento a nivel nacional de casos de Tos convulsa, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, recordó a la comunidad la importancia de mantener el Calendario Nacional de Vacunación al día como medida preventiva fundamental.

La enfermedad infecciosa aguda de las vías respiratorias, conocida como Coqueluche, es causada por la bacteria Bordetella pertussis, y puede afectar a todos los grupos etarios, pero es especialmente grave en menores de 6 meses.

La tos convulsa es altamente contagiosa y puede ocasionar complicaciones graves, como neumonía, convulsiones o, incluso, la muerte en los casos más severos.

Ante ello, y teniendo en cuenta el aumento de casos registrados en las últimas semanas en el país, desde la cartera sanitaria chubutense se detallaron los síntomas que presenta la enfermedad, y se destacó la importancia de mantener al día el calendario de vacunación.

Síntomas

Los síntomas de la enfermedad son: tos persistente, intensa y prolongada, que puede durar varias semanas; vómitos post-tos que aparecen después de los episodios intensos de tos; y silbido inspiratorio (sonido agudo al tomar aire después de un episodio de tos).

En tanto que los bebés también pueden presentar pausas respiratorias (apneas) o coloración azulada de la piel (cianosis), que requieren atención urgente.

Recomendaciones

En tal sentido, se recomendó a la comunidad que siga algunas medidas de higiene, como cubrirse la boca al toser con el pliegue del codo y lavarse de manera frecuente las manos, utilizar barbijo si se acude a la consulta médica por síntomas respiratorios y mantener la lactancia materna a demanda en los niños, ya que es un factor protector.

Teniendo en cuenta que es una enfermedad seria pero prevenible, se solicita que ante la presencia de cualquier síntoma se consulte inmediatamente al médico.

Vacunación

En este marco, se detallaron las vacunas necesarias para prevenir la enfermedad: tres dosis de vacuna quíntuple celular a los 2, 4 y 6 meses; un refuerzo de quíntuple celular a los 15-18 meses para mantener la protección; a los 5-6 años la triple bacteriana celular, antes del inicio escolar, y a los 11 años la triple bacteriana acelular.

Asimismo, durante el embarazo se debe aplicar la triple bacteriana acelular (después de las 20 semanas en cada gestación); el personal de salud debe recibir la dosis de dTpa (cada 5 años para quienes trabajan con menores de 1 año) y los bebés prematuros la vacuna séxtuple acelular.

Por último, se especificó que los convivientes de prematuros menores de 1.500 gramos deben vacunarse con dTpa hasta los seis meses de vida del bebé.