Incendio en el Parque Nacional Los Alerces: el fuego afecta 270 hectáreas en zona de reserva intangible

Las cuadrillas de combate de incendios forestales continúan con un intenso despliegue en el brazo sur del lago Menéndez para intentar contener el avance del fuego dentro del Parque Nacional Los Alerces.

El incendio, que tuvo su origen en la caída de un rayo durante una tormenta, permanece activo y ha devastado hasta el momento una superficie de 270 hectáreas. La preocupación de las autoridades radica en que las llamas avanzan sobre una zona catalogada como Reserva Natural Silvestre, un área de carácter intangible que resguarda ecosistemas de bosque nativo de gran valor de conservación.

A pesar de la complejidad del terreno y la proximidad de las llamas a sectores protegidos, la intendencia del parque confirmó que no se registran viviendas en peligro por el momento. Tras una jornada de intenso trabajo realizado ayer por cuatro cuadrillas de combatientes, las tareas se retomaron hoy mediante el ingreso de personal por vía lacustre. Los brigadistas operan en el perímetro con líneas de agua y herramientas manuales, contando con el apoyo constante desde el aire de dos helicópteros con helibalde, un avión anfibio y unidades hidrantes que realizan descargas estratégicas para frenar los focos más intensos.

El escenario para las próximas horas está condicionado por un pronóstico meteorológico que exige cautela. Se espera una temperatura máxima de 17 °C con una humedad relativa del 45 %, pero el factor determinante será el viento proveniente del oeste, que alcanzará velocidades de entre 25 y 35 kilómetros por hora con ráfagas que podrían dificultar las maniobras de control.

En cuanto a la actividad en el resto del área protegida, las autoridades informaron que las sendas, los servicios turísticos y las zonas de uso público funcionan con total normalidad. No obstante, se enfatizó la vigencia de la prohibición absoluta de encender fuego en todo el territorio hasta abril de 2026, recordando que esta actividad solo está permitida en los campamentos administrados por prestadores debidamente autorizados para garantizar la seguridad del entorno.