El Hoyo lanzó oficialmente la temporada turística de verano

La Municipalidad de El Hoyo realizó el acto oficial de lanzamiento de la temporada turística de verano 2025/2026, en el Parque Natural Raúl Solari, ubicado en el paraje El Desemboque. El evento marcó el inicio formal de una nueva temporada para uno de los destinos más elegidos de la Comarca Andina.

Con su entorno natural como principal atractivo, El Hoyo se prepara para recibir a turistas y vecinos con una amplia oferta de servicios y actividades orientadas al descanso, la recreación y el contacto con la naturaleza, consolidándose como una opción ideal para quienes buscan tranquilidad y experiencias al aire libre.

Propuestas para todos los gustos

La temporada de verano llega con una agenda diversa que combina naturaleza, aventura y producción local. Entre las propuestas se encuentran áreas recreativas, el enoturismo y agroturismo, y el turismo activo, con actividades como kayak, stand up paddle y botes a pedal.

A esto se suman parques temáticos como Laberinto Patagonia y Arcosauria, opciones de trekking, y una programación de propuestas culturales y deportivas, pensadas tanto para visitantes como para la comunidad local. La oferta se completa con alternativas gastronómicas y de alojamiento.

Turismo y cuidado del ambiente

Uno de los ejes centrales planteados durante el lanzamiento fue la importancia de promover un turismo responsable. En este sentido, se remarcó el compromiso con el uso responsable del fuego y la prevención de incendios, como parte fundamental del cuidado del entorno natural.

Desde el municipio invitaron a disfrutar del destino de manera consciente y respetuosa, entendiendo que la preservación del paisaje y de los recursos naturales es una responsabilidad compartida.

Acompañamiento provincial y comarcal

El acto contó con la presencia del ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia del Chubut, Diego Lapenna, y de la subsecretaria de Turismo del mismo ministerio, Magalí Volpi, además de referentes del sector turístico e instituciones locales y comarcales.

La jornada estuvo acompañada por distintas propuestas que pusieron en valor la producción y los servicios locales, como una degustación gastronómica a cargo de la chef Gabriela Smit, del restaurante Pirque, una cata de vinos ofrecida por la Bodega Ayestarán Allard, paseos en cabalgata brindados por Cabalgatas El Cortijo y la participación de guías de pesca de la Comarca Andina.

De esta manera, El Hoyo dio inicio formal a la temporada turística 2025/2026, remarcando el trabajo articulado entre el sector público y privado como eje para fortalecer la actividad turística y posicionar al destino dentro de la Comarca Andina como una opción atractiva, sustentable y con identidad propia.

