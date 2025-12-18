Esquel avanza en la transición del Ente Mixto a la futura Agencia de Turismo

A raíz del anuncio y uno de los ejes "Esquel Ciudad Turística" de la gestión del intendente Matías Taccetta, desde la subsecretaría de Turismo se convocó a integrantes del Ente Mixto de Turismo de Esquel para evaluar y planificar el pase a la Agencia de Turismo.

El secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres, junto a integrantes del equipo técnico de la subsecretaría de Turismo recibieron a representantes del sector privado e integrantes de las tres cámaras.

En la reunión se abordó la importancia de trabajar en conjunto, entre el sector público y el privado, para establecer consensos que promuevan acciones y políticas de promoción del destino. Asimismo, se pusieron en valor estrategias trimestrales ya realizadas en cuanto a marketing digital, prensa y comunicación turística desarrolladas por integrantes de la División de Promoción.

De Ente Mixto a Agencia de Turismo: una transición necesaria

Integrantes del sector privado acompañaron la creación de una Agencia de Turismo local, y evacuaron dudas puntuales sobre el proceso. Según expresaron, su creación potenciará la articulación público-privada y tendrá la autonomía necesaria, en términos presupuestarios para la generación de campañas de promoción y comunicación.

Entre las próximas acciones, se propuso la planificación de una reunión específica para conocer, evaluar y construir objetivos, roles y alcances para la conformación de la Agencia, así como también su carácter legal.



