Jueves 18 de Diciembre de 2025
18 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Balance de gestión 2025 y desafíos para el 2026

La gestión cierra el año con avances en infraestructura y la licitación del nuevo módulo sanitario. Mariana López Rey proyecta un 2026 enfocado en economía circular y empleo verde.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Al cierre del año, la gestión de GIRSU destaca avances significativos en la infraestructura y la recuperación de materiales, logrando procesar más de medio millón de kilos de residuos secos.

Entre los logros más importantes se encuentra la licitación del nuevo módulo del relleno sanitario, un paso administrativo y ambiental fundamental para la ciudad.

Mariana López Rey analizó el camino recorrido admitiendo su nivel de autoexigencia: "A mí siempre me pasa lo mismo, veo los logros, pero siempre quiero más; fueron muchos años en los que no se le prestó la atención que se debía".

De cara al próximo ciclo, el foco estará puesto en la construcción de la nueva obra y en profundizar la responsabilidad de los grandes generadores de basura.

La gerente proyecta un 2026 de mayor dinamismo operativo bajo los conceptos de sostenibilidad: "Objetivo fuerte en relación al centro es el empleo verde y la economía circular".

No obstante, reconoció que el éxito del sistema sigue dependiendo del compromiso social, afirmando que "hemos notado un acompañamiento, quizá un poquito más de acompañamiento por parte de los vecinos este año a diferencia del año pasado".

T.B

 

