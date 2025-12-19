18°
Viernes 19 de Diciembre de 2025
19 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Viernes con nubes y viento, y adelanto de un fin de semana más inestable

El viernes 19 de diciembre comienza con nubes, algo de viento y baja probabilidad de lloviznas, según el SMN. Enterate también cómo estará el tiempo durante el último fin de semana de la primavera.
Escuchar esta nota

El viernes 19 de diciembre arranca con tiempo estable en la Comarca Andina, temperaturas agradables y solo baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

 

Al comienzo de la jornada, el panorama muestra cielo parcialmente nuboso, viento leve del oeste y sensación térmica agradable.

 

Cómo estará el tiempo este viernes 19 de diciembre

 

Durante la jornada, las condiciones se mantendrán variables pero sin sobresaltos, con lloviznas aisladas y de corta duración, que no dominarán el día.

 

  • Mañana:

     

    • 12 °C

       

    • Cielo parcialmente nuboso

       

    • Viento del oeste entre 23 y 31 km/h

       

    • Probabilidad de precipitaciones: 10 a 40 %

       

  • Tarde:

     

    • Máxima de 18 °C

       

    • Nubes y claros, con chance de alguna lluvia débil

       

    • Viento más presente, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h

       

  • Noche:

     

    • Descenso a 11 °C

       

    • Condiciones similares

       

Atención al fin de semana: cambia el panorama

 

El sábado 20 de diciembre marcará un aumento de la inestabilidad, con lluvias más persistentes y viento:

 

  • Sábado:

     

    • Lluvias aisladas durante la madrugada y mañana

       

    • Lluvias más intensas hacia la noche

       

    • Máxima de 14 °C

       

    • Ráfagas de hasta 59 km/h

       

  • Domingo:

     

    • Lluvias aisladas durante toda la jornada

       

    • Temperaturas entre 7 y 15 °C

       

    • Viento fuerte del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h

       

 

Un dato curioso del día

 

Este 19 de diciembre se celebra el Día Internacional del Emo, una efeméride que recuerda a esta subcultura nacida en los años 80 y popularizada en los 2000, con bandas como Blink-182, Green Day, Simple Plan y Good Charlotte

 

 

 

O.P.

 

