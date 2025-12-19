Viernes con nubes y viento, y adelanto de un fin de semana más inestable

El viernes 19 de diciembre arranca con tiempo estable en la Comarca Andina, temperaturas agradables y solo baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Al comienzo de la jornada, el panorama muestra cielo parcialmente nuboso, viento leve del oeste y sensación térmica agradable.
Cómo estará el tiempo este viernes 19 de diciembre
Durante la jornada, las condiciones se mantendrán variables pero sin sobresaltos, con lloviznas aisladas y de corta duración, que no dominarán el día.
-
Mañana:
-
12 °C
-
Cielo parcialmente nuboso
-
Viento del oeste entre 23 y 31 km/h
-
Probabilidad de precipitaciones: 10 a 40 %
-
-
Tarde:
-
Máxima de 18 °C
-
Nubes y claros, con chance de alguna lluvia débil
-
Viento más presente, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h
-
-
Noche:
-
Descenso a 11 °C
-
Condiciones similares
-
Atención al fin de semana: cambia el panorama
El sábado 20 de diciembre marcará un aumento de la inestabilidad, con lluvias más persistentes y viento:
-
Sábado:
-
Lluvias aisladas durante la madrugada y mañana
-
Lluvias más intensas hacia la noche
-
Máxima de 14 °C
-
Ráfagas de hasta 59 km/h
-
-
Domingo:
-
Lluvias aisladas durante toda la jornada
-
Temperaturas entre 7 y 15 °C
-
Viento fuerte del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h
-
Un dato curioso del día
Este 19 de diciembre se celebra el Día Internacional del Emo, una efeméride que recuerda a esta subcultura nacida en los años 80 y popularizada en los 2000, con bandas como Blink-182, Green Day, Simple Plan y Good Charlotte.
O.P.