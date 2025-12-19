Viernes con nubes y viento, y adelanto de un fin de semana más inestable

El viernes 19 de diciembre arranca con tiempo estable en la Comarca Andina, temperaturas agradables y solo baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Al comienzo de la jornada, el panorama muestra cielo parcialmente nuboso, viento leve del oeste y sensación térmica agradable.

Cómo estará el tiempo este viernes 19 de diciembre

Durante la jornada, las condiciones se mantendrán variables pero sin sobresaltos, con lloviznas aisladas y de corta duración, que no dominarán el día.

Mañana: 12 °C Cielo parcialmente nuboso Viento del oeste entre 23 y 31 km/h Probabilidad de precipitaciones: 10 a 40 %

Tarde: Máxima de 18 °C Nubes y claros, con chance de alguna lluvia débil Viento más presente, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h

Noche: Descenso a 11 °C Condiciones similares



Atención al fin de semana: cambia el panorama

El sábado 20 de diciembre marcará un aumento de la inestabilidad, con lluvias más persistentes y viento:

Sábado: Lluvias aisladas durante la madrugada y mañana Lluvias más intensas hacia la noche Máxima de 14 °C Ráfagas de hasta 59 km/h

Domingo: Lluvias aisladas durante toda la jornada Temperaturas entre 7 y 15 °C Viento fuerte del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h



Un dato curioso del día

Este 19 de diciembre se celebra el Día Internacional del Emo, una efeméride que recuerda a esta subcultura nacida en los años 80 y popularizada en los 2000, con bandas como Blink-182, Green Day, Simple Plan y Good Charlotte.

O.P.