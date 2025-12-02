Una discusión y abundante alcohol, la reunión que terminó con dos apuñalados

Una discusión entre tres personas concluyó con dos de ellas lesionadas con arma blanca. El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 horas de este domingo en un precario domicilio de la Chacra 8 mientras compartían bebidas alcohólicas.

Las dos personas, familiares entre sí, compartían el momento con una tercera cuando comenzó la fuerte discusión, resultando una mujer con lesiones en el rostro y un hombre con una herida en la espalda, todas con arma blanca.

Según relataron los protagonistas a la Policía, en el lugar compartían la reunión con una tercera persona, un masculino, con quien ingerían bebidas alcohólicas y después de una discusión, este tomó un arma blanca, atacó a la pareja y huyó del lugar.

Por las heridas sufridas, son trasladados al Hospital Santa Teresita y luego de su evaluación, la mujer fue derivada al Hospital de Trelew donde continúa internada en estado estable.