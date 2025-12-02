18°
02 de Diciembre de 2025
02 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Una discusión y abundante alcohol, la reunión que terminó con dos apuñalados

Las víctimas son una pareja. Una tercera persona se encontraba con ellos bebiendo. Tras una fuerte disputa verbal, la pareja fue atacada a cuchillazos. Ocurrió en Rawson.
Por Redacción Red43

Una discusión entre tres personas concluyó con dos de ellas lesionadas con arma blanca. El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 horas de este domingo en un precario domicilio de la Chacra 8 mientras compartían bebidas alcohólicas.

 

Las dos personas, familiares entre sí, compartían el momento con una tercera cuando comenzó la fuerte discusión, resultando una mujer con lesiones en el rostro y un hombre con una herida en la espalda, todas con arma blanca.

 

Según relataron los protagonistas a la Policía, en el lugar compartían la reunión con una tercera persona, un masculino, con quien ingerían bebidas alcohólicas y después de una discusión, este tomó un arma blanca, atacó a la pareja y huyó del lugar.

 

Por las heridas sufridas, son trasladados al Hospital Santa Teresita y luego de su evaluación, la mujer fue derivada al Hospital de Trelew donde continúa internada en estado estable.

 

 

