Disfrazados de Papá Noel y duendes desvalijaron un supermercado y después repartieron el botín entre la gente

En una inusitada manifestación de activismo, un grupo de personas en Montreal, Canadá, llevaron a cabo un acto de "expropiación navideña" al irrumpir en un supermercado Metro, situando este insólito robo a la cabeza de las noticias locales. Este peculiar suceso fue protagonizado por un contingente de aproximadamente 43 personas, según testigos, disfrazadas de Papá Noel y duendes, reflejando el espíritu navideño de una manera cuestionablemente subversiva.

Bajo el nombre "robins des ruelles" (Robin Hood de los callejones), este colectivo desafió al sistema económico predominante mediante un intento de redistribución radical de recursos. Despojaron al mencionado local de alimentos valorados en 3000 dólares, para luego distribuirlos en diferentes puntos comunitarios de Montreal, velando por acercar los productos de primera necesidad a quienes más los requieren.

El evento ganó prominencia mayormente gracias a la difusión en las redes sociales, específicamente una cuenta llamada Los Levantamientos del Río, que compartió imágenes y videos del ataque, captando a los 'asaltantes' repartiendo sus botines a los refrigeradores comunitarios y a un árbol de Navidad en el barrio Hochelaga-Maisonneuve. Este movimiento busca revocar la situación de rehenes en la que se encuentran las necesidades básicas de los ciudadanos, resaltando para muchos ciudadanos el costo desmesurado de los productos de consumo en los supermercados.

Las soflamas lanzadas en el comunicado de los activistas no dejan lugar a dudas sobre su postura contra las grandes corporaciones. Denunciaron cómo la economía de mercado actual exacerba la desigualdad al permitir que las grandes empresas pongan precios inalcanzables para el consumidor promedio y obtengan "ganancias récord" a expensas de la mayoría. Subrayaron la presión a la cual los grandes supermercadistas como Metro someten a las comunidades mediante la explotación de la inflación.

La acción ha desencadenado un debate amplio que polariza la opinión pública: algunos interpretan estos actos como medidas desesperadas y necesarias para encaminar una equidad social, mientras otros lo condenan irrestrictamente considerándolo un crimen flagrante. Las autoridades de Metro calificaron inmediatamente las acciones de "inaceptables y criminales", anticipando evaluar medidas legales contundentes para responder al vandálico golpe sufrido.