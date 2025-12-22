16°
Esquel, Argentina
Lunes 22 de Diciembre de 2025
22 de Diciembre de 2025
Esquel: Lunes con clima estable y temperaturas moderadas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca por la mañana y templada por la tarde, con baja probabilidad de lluvias y vientos moderados.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el lunes 22 se presentará con tiempo mayormente estable en Esquel. La temperatura mínima será de 8 °C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 18 °C en horas de la tarde.

 


En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad se mantendrá baja a lo largo del día, con valores que oscilarán entre el 0 y el 10 % en la mañana y la noche, y entre el 10 y el 40 % durante la tarde.

 


Los vientos soplarán de intensidad moderada, con velocidades estimadas entre 32 y 50 km/h, mientras que la humedad irá en aumento hacia la tarde, alcanzando registros de hasta el 78 %. 

 

 

R.G.

 

