Angustia y operativo en la cordillera por la desaparición de un hombre

Se mantiene activo el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Lucas Adrián Álvarez, un hombre de 39 años, oriundo de Neuquén, cuya desaparición fue denunciada el 17 de diciembre por un familiar. A partir de nuevas diligencias y del análisis de información recopilada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Policía de Río Negro, se dispuso la conformación de un Comité de Emergencia Operativa (COE) para coordinar las tareas de rastreo.

El COE está integrado por Parques Nacionales (con participación de brigadistas y guardaparques), Protección Civil, la Comisión de Auxilio de Bariloche del Club Andino Bariloche, Gendarmería Nacional – Grupo de Montaña, SPLIF y la Policía de Río Negro.

Últimos registros y zona de búsqueda

A través del análisis de cámaras de ingreso del Parque Nacional Nahuel Huapi, se pudo establecer que Lucas Adrián Álvarez ingresó al parque el 21 de noviembre, alrededor de las 17:30 horas, por el puesto de cobro del Centro de Informes de Mascardi. Ese mismo día realizó un registro de trekking para acceder al área de Pampa Linda, ubicada en la zona sur del parque, en cercanías del cerro Tronador.

Según se informó, al momento de ausentarse del lugar donde se encontraba alojado, manifestó su intención de realizar una excursión en la montaña, sin que desde entonces se haya registrado contacto con su entorno cercano.

En imágenes se lo observa trasladándose a dedo, lo que amplía el área de posibles desplazamientos previos al ingreso al parque.

Descripción física y vestimenta

De acuerdo a los registros obtenidos, Lucas Adrián Álvarez vestía una remera verde, pantalón azul y llevaba una mochila grande al momento de ingresar al parque. Es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,72 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y cabello muy corto. Posee tatuajes en ambos brazos y otro en la pierna izquierda.

Operativo de búsqueda

El operativo de búsqueda se desarrolla con equipos de drones y personal en tierra, concentrando los esfuerzos principalmente en el sector de Pampa Linda. En paralelo, se realizaron verificaciones en la Comarca Andina tras un llamado al 911, aunque las autoridades confirmaron que el despliegue central continúa en el área del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Pedido de colaboración

Solicitan a la comunidad, turistas, pobladores y prestadores turísticos que, ante cualquier información vinculada a avistamientos, características físicas, vestimenta o traslados, se comuniquen de manera inmediata con el 911 RN Emergencias, con la unidad policial más cercana o con el teléfono de la Fiscalía de turno: 0294 4934681.

También se solicita que se acerque información en caso de que alguna persona lo haya trasladado en su vehículo o lo haya visto haciendo dedo al costado de la ruta.

O.P.