13°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 23 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Comodoro RivadaviaChubutRed43
23 de Diciembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Fatal incendio en Comodoro: una nena perdió la vida durante la madrugada

El siniestro ocurrió en una vivienda del barrio Radio Estación 2. El padre y su hermano de 10 años permanecen internados en el Hospital Regional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un incendio de gran magnitud registrado en la madrugada de este martes provocó la muerte de una nena de 12 años en Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió cerca de las 3:30 en una casa precaria ubicada en manzana C, ingreso a Radio Estación 2, en jurisdicción de la Comisaría Seccional Séptima.

 

La emergencia fue reportada mediante un llamado al Centro de Monitoreo, lo que motivó el rápido despliegue de personal policial. Al arribar, los efectivos encontraron una vivienda de chapa completamente tomada por las llamas. Vecinos advirtieron que podría haber menores en el interior, pero la intensidad del fuego impidió el ingreso.

 

Poco después llegaron dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que tras un intenso trabajo lograron controlar el incendio. Al finalizar las tareas de extinción, se realizó un rastrillaje dentro del inmueble, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la menor, a unos tres metros de la entrada, en una de las habitaciones. Una médica constató el deceso en el lugar.

 

Las primeras pericias indican que el siniestro se habría iniciado de forma accidental, presuntamente por un desperfecto en una estufa eléctrica. Desde la Policía señalaron que, por el momento, no existen indicios de intencionalidad.

 

Al momento del incendio se encontraban en la vivienda el padre de la niña, de 42 años, y un hermano de 10, quienes lograron salir y fueron trasladados al Hospital Regional para controles preventivos. La madre también estaba presente y recibió asistencia del servicio de emergencias 107.

 

En el operativo trabajaron entre seis y siete bomberos con dos móviles del destacamento N°1, bajo la coordinación del submayor Álvaro Víctor. La Policía mantuvo una consigna en el lugar a la espera del perito en incendios, que determinará con precisión el origen del fuego.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Crisis hídrica en Esquel: declaran la emergencia y endurecen los controles de riego
2
 Un hombre armado amenazó a trabajadores de una radio local
3
 Incidentes a la salida de un boliche y agresiones a la policía
4
 Memoria de la nieve: abre un museo privado que atesora la historia de La Hoya y sus mentores
5
 Disturbios en Tecka: pelea, alcohol y cuchillos
1
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
4
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -