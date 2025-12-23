Fatal incendio en Comodoro: una nena perdió la vida durante la madrugada

Un incendio de gran magnitud registrado en la madrugada de este martes provocó la muerte de una nena de 12 años en Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió cerca de las 3:30 en una casa precaria ubicada en manzana C, ingreso a Radio Estación 2, en jurisdicción de la Comisaría Seccional Séptima.

La emergencia fue reportada mediante un llamado al Centro de Monitoreo, lo que motivó el rápido despliegue de personal policial. Al arribar, los efectivos encontraron una vivienda de chapa completamente tomada por las llamas. Vecinos advirtieron que podría haber menores en el interior, pero la intensidad del fuego impidió el ingreso.

Poco después llegaron dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que tras un intenso trabajo lograron controlar el incendio. Al finalizar las tareas de extinción, se realizó un rastrillaje dentro del inmueble, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la menor, a unos tres metros de la entrada, en una de las habitaciones. Una médica constató el deceso en el lugar.

Las primeras pericias indican que el siniestro se habría iniciado de forma accidental, presuntamente por un desperfecto en una estufa eléctrica. Desde la Policía señalaron que, por el momento, no existen indicios de intencionalidad.

Al momento del incendio se encontraban en la vivienda el padre de la niña, de 42 años, y un hermano de 10, quienes lograron salir y fueron trasladados al Hospital Regional para controles preventivos. La madre también estaba presente y recibió asistencia del servicio de emergencias 107.

En el operativo trabajaron entre seis y siete bomberos con dos móviles del destacamento N°1, bajo la coordinación del submayor Álvaro Víctor. La Policía mantuvo una consigna en el lugar a la espera del perito en incendios, que determinará con precisión el origen del fuego.

