Miércoles 24 de Diciembre de 2025
24 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Abrió la convocatoria para el Concurso Comarcal de Cosecheros de Frambuesa

El certamen se realizará el 9 de enero en El Hoyo, en el marco de la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina, con cupos limitados y premios en efectivo.
Escuchar esta nota

En el marco de la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina, se lanzó la convocatoria para participar del Concurso Comarcal de Cosecheros de Frambuesa, una propuesta que pone en valor el trabajo diario de quienes forman parte de una de las producciones más representativas de la Comarca Andina.

 

El certamen se realizará el jueves 9 de enero a las 9 de la mañana, y tendrá lugar en el establecimiento Latitud Sur Berries, ubicado sobre la Ruta 40, kilómetro 1981, en la localidad de El Hoyo

 

Cupos limitados y premios

 

La convocatoria cuenta con 20 cupos disponibles, con un máximo de un participante por chacra. Habrá premios en efectivo para quienes obtengan el primer, segundo y tercer puesto.

 

 

Cómo inscribirse

 

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan de manera presencial en la Oficina de Producción de El Hoyo, de lunes a viernes entre las 7:30 y las 13 horas.

 

Quienes necesiten más información pueden comunicarse a través de los siguientes canales: Teléfono fijo 4471-710, WhatsApp 2944-134575, y al correo electrónico produccionytrabajoelhoyo@gmail.com.

 

 

 

O.P.

 

