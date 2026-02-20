Viernes de 30° en la Comarca Andina: Arranca el calor fuerte en la previa del finde

Después del jueves cálido, este viernes 20 de febrero sube un escalón más la temperatura y marca el inicio de un fin de semana que promete pleno clima de verano en la Comarca Andina.
La antesala del descanso llega con 30° de máxima, sin lluvias y con viento leve, una combinación que invita a organizar planes al aire libre desde temprano.
Cómo estará el tiempo hoy en la Comarca Andina
Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará parcialmente nublada durante todo el día, aunque con amplios momentos de sol.
Temperaturas
-
Mínima: 15°
-
Máxima: 30° (con picos que podrían rozar los 32° por la tarde)
-
Noche: 24°, templada
El arranque ya es más cálido que días anteriores: a las 7 de la mañana el termómetro ronda los 13°-15°, y el ascenso será rápido.
Viento leve, calor protagonista
-
Entre 7 y 12 km/h durante todo el día
-
Dirección predominante oeste
-
Sin ráfagas intensas previstas
A diferencia de otras jornadas, hoy el viento no será factor dominante. El calor tendrá el control.
Atención al sol: UV muy alto por la tarde
Entre las 14 y 17 horas el índice UV alcanzará nivel 9 (muy alto).
Recomendación:
-
Protector solar FPS 25-50
-
Hidratación constante
-
Evitar exposición prolongada en horas centrales
Es un día ideal para río, lago o pileta, pero con cuidados.
¿Y el fin de semana?
Sábado
-
Máxima: 28° (aunque algunos modelos anticipan picos cercanos a 32°)
-
Sin lluvias
-
Poco viento por la mañana
Será otro día fuerte de calor, especialmente por la tarde.
Domingo
-
Máxima: 24° (de acuerdo al SMN, pero podría superar los 30° según algunos pronósticos alternativos)
-
Viento más intenso del norte y noroeste
-
Sin precipitaciones
El domingo podría ser más ventoso, lo que modificaría la sensación térmica.
La tendencia marca fin de semana caluroso y estable.
Efemérides del 20 de febrero
Este viernes también se conmemoran fechas interesantes:
- Día Mundial de la Justicia Social, impulsado por Naciones Unidas para promover la igualdad, el trabajo digno y la erradicación de la pobreza.
- Día Internacional del Camarógrafo y Fotógrafo, en reconocimiento a quienes registran la historia a través de imágenes.
- Día Internacional del Gato, en homenaje a Socks, el famoso felino de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton.
- Día Mundial de Amar a tu Mascota, una invitación a cuidar su salud y bienestar.
Resumen rápido del viernes en la Comarca Andina
-
15° / 30°
-
0% lluvias
-
Viento leve
-
UV muy alto
-
Previa de un finde caluroso
El calor se instala y el verano muestra su mejor versión justo antes del fin de semana.
O.P.