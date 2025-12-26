16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 26 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 espectaculos EsquelCerveceríaaire libre
26 de Diciembre de 2025
espectaculos |
Por Redacción Red43

Música y cerveza artesanal al aire libre: la propuesta de 5° Elemento en su séptimo aniversario

La fábrica de cerveza local invita a un festival para compartir con la comunidad este sábado en la vereda de Urquiza 588.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La fabrica de cerveza artesanal local, 5° Elemento, invita a la comunidad a compartir un gran brindis en su séptimo aniversario.

 

Este sábado 27 de diciembre, en la vereda de  calle Urquiza 588 (casi Rivadavia), habrá diez variedades de cerveza para degustar y música en vivo, como viene siendo costumbre cada año desde el espacio ligado a la cultura y los locales gastronómicos de la región.

 

Su dueño, Pablo Rozza, anticipó a Red43 que se estarán presentando en vivo desde las 17 horas el cantautor Manu Morán, interprete de grandes canciones populares radicado en Rosario, Santa Fe. También, la banda local que versiona a Charly Garcia y su repertorio imbatible de clásicos, "Nos siguen pegando". Y junto al DJ Set de Silvio Db, el gran cierre será a todo baile con la banda Alta Base.

 

Con entrada libre y gratuita, y esperando el clima del verano que recién empieza, una invitación para recorrer la ciudad y también aprovisionarse de cerveza artesanal para el brindis de año nuevo.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Así se vió el incendio en Bahía Rosales
2
 Ratifican la prisión preventiva de Jones Huala por otros tres meses
3
 Pelea entre vecinos e incendio de una casa porque uno miró demasiado a la hija del otro
4
 Incendio destruyó por completo una vivienda sobre la Ruta 40
5
 Entregaban a sus tres hijas de entre 15 y 17 años para que tengan sexo a cambio de plata y droga
1
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
2
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
3
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
4
 Cristina Kirchner se recupera luego de una cirugía por apendicitis
5
 Militantes aguardan la evolución de Cristina Fernández de Kirchner frente al Sanatorio Otamendi
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -