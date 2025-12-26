Música y cerveza artesanal al aire libre: la propuesta de 5° Elemento en su séptimo aniversario

La fabrica de cerveza artesanal local, 5° Elemento, invita a la comunidad a compartir un gran brindis en su séptimo aniversario.

Este sábado 27 de diciembre, en la vereda de calle Urquiza 588 (casi Rivadavia), habrá diez variedades de cerveza para degustar y música en vivo, como viene siendo costumbre cada año desde el espacio ligado a la cultura y los locales gastronómicos de la región.

Su dueño, Pablo Rozza, anticipó a Red43 que se estarán presentando en vivo desde las 17 horas el cantautor Manu Morán, interprete de grandes canciones populares radicado en Rosario, Santa Fe. También, la banda local que versiona a Charly Garcia y su repertorio imbatible de clásicos, "Nos siguen pegando". Y junto al DJ Set de Silvio Db, el gran cierre será a todo baile con la banda Alta Base.

Con entrada libre y gratuita, y esperando el clima del verano que recién empieza, una invitación para recorrer la ciudad y también aprovisionarse de cerveza artesanal para el brindis de año nuevo.

SL