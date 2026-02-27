Glaciares: fuerte debate y media sanción en la Cámara alta

El Senado dio media sanción a las modificaciones de la ley de glaciares en su penúltima sesión extraordinaria y giró la iniciativa a la Cámara de Diputados. La votación terminó con 41 apoyos, 31 rechazos y una abstención.

El texto generó divisiones en distintos bloques, aunque La Libertad Avanza, encabezada en la Cámara alta por Patricia Bullrich, votó en forma unificada. También acompañaron legisladores de otros espacios, mientras que parte de la oposición cuestionó el alcance de los cambios.

Uno de los puntos centrales es el artículo que habilita a cada provincia a definir la autoridad de aplicación —salvo en áreas protegidas por la ley de Parques Nacionales— para identificar glaciares y ambientes periglaciares que cumplan funciones hídricas estratégicas.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca adecuar la norma al dominio provincial de los recursos naturales y dar mayor previsibilidad a las inversiones. En cambio, sectores opositores advirtieron que podría fragmentar los criterios de protección y debilitar el rol técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

Con la media sanción ya otorgada, el debate continuará ahora en Diputados, donde se definirá si los cambios se convierten en ley.

