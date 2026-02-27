18°
Por Redacción Red43

Provincia entregó un ecógrafo de última generación al Hospital de Camarones

Se trata del primer equipo de diagnóstico por imágenes de este nivel de complejidad con el que contará el nosocomio desde su inauguración. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la política sanitaria que impulsa el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el mandatario encabezó la entrega de un ecógrafo de última generación al Hospital Rural “Rodolfo y Marga Bennewitz” de Camarones.

 

Se trata del primer equipamiento de diagnóstico por imágenes con el que cuenta el nosocomio desde su inauguración. El equipo fue adquirido por la Provincia, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, y permitirá fortalecer de manera significativa la capacidad diagnóstica y preventiva del centro de salud.

 

Acompañaron al titular del Ejecutivo, el vicegobernador Gustavo Menna; la intendenta de Camarones, Claudia Loyola; la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena; el titular del IAS, Ramiro Ibarra y la directora del centro de salud, Sabrina Corso.

 

Más equipamiento, mejor salud

 

Durante el acto, Torres recordó que “tiempo atrás dijimos que la educación y la salud nunca más iban a ser postergadas en Chubut”, y sostuvo que la incorporación del ecógrafo “forma parte de una decisión política clara de seguir modernizando y equipando los hospitales de la provincia, priorizando la atención de cada chubutense, sin importar en qué pueblo o ciudad viva”.

 

Asimismo, el mandatario destacó que “con transparencia y una administración inteligente de los recursos, estamos dejando atrás años de desidia y avanzando en la tecnificación y conectividad del sistema de salud, trabajando de manera articulada con cada municipio”.

 

Un avance para la comunidad

 

Por su parte, la directora del Hospital Rural de Camarones, Sabrina Corso, señaló que el nuevo equipo “nos va a permitir mejorar sustancialmente los procesos de diagnóstico y prevención en nuestra comunidad”.

 

La profesional explicó que el ecógrafo posibilitará la detección temprana de distintas patologías, como enfermedades vesiculares y pancreáticas, la realización de estudios cardíacos y el seguimiento de embarazos, además de fortalecer la labor del equipo de Enfermería en los controles y cuidados de los pacientes.

 

“Jamás imaginamos que íbamos a contar con un equipo de estas características. Para nosotros es un avance enorme y una herramienta clave para brindar una atención más completa y oportuna”, concluyó

 

