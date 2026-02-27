Deporte para todos: Esquel presentó su propuesta 2026

La Subsecretaría de Deportes de Esquel presentó oficialmente las escuelas deportivas para el ciclo 2026, con una propuesta que abarca actividades para distintas edades, además de la continuidad de programas ya consolidados.

“Estamos acá juntos para presentar las escuelas deportivas del año 2026. La verdad que tenemos una oferta muy dinámica y variada en cuanto a actividades para los chicos, para los adultos mayores, para personas con discapacidad”, expresó el subsecretario Hernán Maciel durante la conferencia de prensa.

El funcionario destacó que la propuesta alcanza a distintos sectores de la ciudad, incluyendo escuelas barriales. “La verdad que muy amplia y alrededor de todo Esquel, también sumando las escuelas barriales. Así que una gran oferta y muy contento de estar presentando todas estas actividades”, señaló.

En cuanto a las inscripciones, informó que los interesados podrán acercarse personalmente a la Secretaría de Deportes. “Se pueden acercar desde las 7 de la mañana a las 13:00 hs y en el horario de la tarde también están abiertas la recepción y la administración para que se vayan anotando”, indicó.

Entre las novedades, Maciel anunció la incorporación de canotaje en La Laguna La Zeta, con la participación de un referente internacional. “Ya estuvimos promocionando la actividad de canotaje (…) en el predio La Laguna de la Zeta. Esta actividad muy linda y con un referente a nivel mundial como lo es Fernando. Así que hay que sacarle el mayor provecho a todos los conocimientos que tiene tanto en lo deportivo como en lo técnico”, afirmó.

Además, el ajedrez pasará a depender de la Secretaría de Deportes, luego de funcionar en el ámbito de Cultura, y continuará la Liga Municipal de Fútbol. “Vamos a continuar también con la Liga Municipal de Fútbol, que es un programa social que también tenemos grande”, explicó, y adelantó que el inicio está previsto “para fines de marzo, principios de abril”.

R.G.