Quién era Isabelle, la gimnasta a la que la muerte le arrebató los sueños a los 18 años

Isabelle Marciniak, campeona juvenil y señalada en Brasil como una de las principales promesas de la gimnasia rítmica de ese país, murió a los 18 años tras atravesar una enfermedad oncológica, según informó oficialmente la Federación de Gimnasia de Paraná.

Nacida en ese estado del sur brasileño, donde desarrolló gran parte de su carrera competitiva, Marciniak logró distintos títulos a nivel estadual y nacional, tanto en categorías juveniles como en instancias posteriores de su carrera, representando al club Agir.

En 2021 alcanzó uno de los hitos más relevantes de su carrera al consagrarse campeona brasileña juvenil en el concurso completo. Ese mismo año, participó del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica “Ilona Peuker”, disputado en Florianópolis, donde fue campeona general y obtuvo el primer puesto en la prueba con pelota, además del segundo lugar en cinta.

Además de sus logros juveniles, uno de sus últimos éxitos deportivos se registró en 2023, cuando se proclamó campeona con el trío adulto del Club Agir. Ese título marcó su participación en una categoría superior.

Esos resultados la posicionaron entre las principales exponentes juveniles de la disciplina a nivel nacional y reforzaron su proyección deportiva dentro del circuito federado.

En una historia difundida en la red social Instagram, su madre, Michelle, le dedicó un conmovedor mensaje de despedida. “Nuestro día amaneció más triste. Nuestra querida hija Isabelle se durmió hasta la muerte. Hoy descansa tras un año de lucha por la vida”, escribió.

Isabelle Marciniak, conocida en su entorno como “Isa” o “Belle”, fue velada y enterrada en Araucária, su ciudad natal, en el estado de Paraná. Allí se realizó la despedida con la presencia de familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva vinculada a la gimnasia rítmica.

Marciniak murió a causa de un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Según explica la Clínica Mayo en su sitio web, la enfermedad "comienza cuando las células sanas del sistema linfático cambian y se reproducen sin control”.

El sistema linfático, que forma parte del sistema inmunitario del cuerpo que se encarga de combatir gérmenes y enfermedades, "incluye los ganglios linfáticos, que están en todo el cuerpo", especifica la prestigiosa institución médica.

"La mayoría de los ganglios linfáticos se encuentran en el abdomen, la ingle, la pelvis, el pecho, las axilas y el cuello, y también incluye el bazo, el timo, las amígdalas y la médula ósea”, añade, y precisa que “el linfoma de Hodgkin puede afectar todas estas zonas y otros órganos del cuerpo”.

Por último, afirma que "el linfoma de Hodgkin, que solía denominarse enfermedad de Hodgkin, es uno de dos tipos generales de linfoma. El otro tipo es el linfoma no hodgkiniano”.