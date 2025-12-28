Recapturaron en Puerto Madryn a un condenado por homicidio que se había fugado del penal

La Policía del Chubut logró la recaptura de Iván L. Almonacid, de 28 años, durante la noche del sábado en la zona del Pasaje Poggio en Puerto Madryn. El procedimiento se inició a las 20:36 horas, cuando el Centro de Monitoreo local informó que el sujeto caminaba por dicha arteria. Al tener conocimiento de que sobre él pesaba un pedido de captura vigente, personal de la División Canes se desplazó de inmediato al lugar y procedió a su detención efectiva sin que se produjeran incidentes mayores.

El detenido se encontraba prófugo desde el pasado 23 de diciembre, fecha en la que se emitió la orden de captura dispuesta por la jueza penal Dra. Yamila Flores. Según los registros oficiales, Almonacid gozaba del beneficio de salidas laborales, pero ese lunes se retiró de su domicilio laboral y no regresó al establecimiento penitenciario para cumplir con su condena de 15 años de prisión por el asesinato del jubilado Santos Ramos.

Almonacid fue condenado por su participación en un violento asalto ocurrido en 2017, donde la víctima fue golpeada brutalmente hasta perder la vida. Tras este operativo exitoso liderado por el Área de Grupos Especiales, el hombre fue trasladado nuevamente a dependencias policiales y quedó a disposición de la magistrada interviniente para determinar cómo continuará el cumplimiento de su pena tras el quebrantamiento del régimen laboral.

E.B.W.