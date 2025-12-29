¿Cuánto cuesta pasar música en un comercio? Un fallo lo midió en 820 cafés

Un fallo del fuero Civil de General Roca resolvió a favor de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) en una demanda por cobro de aranceles por reproducción de música, y condenó a la responsable de un local gastronómico a abonar una deuda acumulada que equivale a 820 cafés.

La sentencia puso fin a una causa iniciada luego de que la entidad no obtuviera respuesta favorable por parte de la propietaria del comercio, que utilizaba música de forma pública sin pagar los aranceles correspondientes, pese a haber sido notificada en reiteradas oportunidades.

Música en un local comercial sin pago de derechos

Según consta en el expediente, SADAIC (organismo legalmente autorizado para gestionar y recaudar los derechos de autor por la ejecución pública de obras musicales) acreditó que el establecimiento reproducía música mediante computadoras, una modalidad que encuadra dentro de la figura de ejecución pública, conforme a la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamentación.

El local contaba con habilitación comercial como restaurante, estaba debidamente inscripto como contribuyente en los registros fiscales y había sido informado por agentes de la entidad acerca de la existencia de la deuda y del arancel que debía abonar.

Rebeldía procesal y hechos tenidos por ciertos

Durante el proceso judicial, la demandada no se presentó a ejercer su defensa, a pesar de haber sido formalmente notificada. Esta situación derivó en la declaración de rebeldía procesal, lo que, según la legislación provincial vigente, implicó que los hechos expuestos por la parte actora fueran considerados verdaderos.

La prueba reunida por el tribunal respaldó los argumentos de SADAIC y permitió confirmar que el uso de música en el local se realizaba sin autorización ni pago de los derechos correspondientes.

Cómo se calculó la deuda: el sistema de “cafés”

La deuda reclamada se determinó mediante el sistema tarifario aprobado por el Directorio de SADAIC, que fija los aranceles en función de las características del establecimiento y los expresa en una unidad de referencia equivalente a cafés mensuales.

En total, la suma reclamada corresponde a 820 cafés, acumulados entre septiembre de 2019 y octubre de 2021, distribuidos de la siguiente manera:

160 cafés entre septiembre y diciembre de 2019

100 cafés entre enero y marzo de 2020

160 cafés entre septiembre y diciembre de 2020

400 cafés entre enero y octubre de 2021

Durante todo ese período, la propietaria del comercio nunca abonó los montos exigidos.

Rol de SADAIC

La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música representa a autores, compositores, músicos y letristas, tanto argentinos como extranjeros. Su función es percibir y distribuir los derechos económicos derivados del uso de obras musicales y literarias musicalizadas en todo el territorio nacional, independientemente del medio o modalidad de reproducción.

O.P.