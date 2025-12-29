Dos incendios forestales y de pastizal en menos de 24 horas

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón debió intervenir en dos incendios registrados entre el viernes y el sábado en distintos sectores, en un contexto marcado por fuertes vientos, alerta meteorológica y un índice de riesgo alto, pese a las lluvias de los días anteriores.

Ambos hechos fueron controlados gracias a la intervención de los combatientes, aunque volvieron a encender la preocupación por la facilidad de propagación del fuego en esta etapa del año.

Incendio en Cuesta del Ternero: afectó un pinar bajo línea eléctrica

El primer episodio ocurrió el viernes en Cuesta del Ternero, a la altura del kilómetro 8, donde dos móviles del SPLIF El Bolsón, junto a personal de la empresa Edersa, trabajaron sobre un principio de incendio asociado al tendido eléctrico.

El fuego afectó una superficie aproximada de 6x15 metros dentro de un pinar ubicado bajo una línea eléctrica, y se propagó rápidamente por el mantillo y restos de ramas secas presentes en el suelo.

Según informó el SPLIF, el incendio se inició luego de que una rama de pino cayera sobre el tendido, generando chispas que dieron origen a las llamas. En el sector no se había realizado un corte preventivo de energía, aunque personal del organismo se encontraba realizando recorridas, lo que permitió una detección temprana.

En el lugar trabajaron combatientes que arribaron en tres móviles, logrando contener y extinguir el fuego en el marco de una alerta meteorológica por fuertes vientos.

Incendio en Mallín Ahogado: pastizales y acción humana

El segundo incendio se registró el sábado en la zona de Mallín Ahogado, donde el SPLIF debió asistir a un incendio de pastizal recientemente cortado, que presentaba condiciones ideales para la propagación del fuego.

De acuerdo a la información oficial, la ignición se produjo por la acción de un particular, que se encontraba calentando una manguera en un entorno poco seguro, en un contexto de vientos moderados.

El fuego afectó una superficie de aproximadamente 10x10 metros, y fue extinguido rápidamente gracias al trabajo de los combatientes del SPLIF, con la colaboración de personal policial y Bomberos Voluntarios de El Bolsón.

Índice de riesgo ALTO

Desde el SPLIF recordaron que el índice de riesgo de incendios se encuentra en nivel ALTO, lo que indica que la vegetación (aun con lluvias y temperaturas moderadas) presenta condiciones de sequedad, que los fuertes vientos agravan rápidamente.

En este sentido, se solicitó a la población extremar los recaudos, evitar cualquier tipo de fuego al aire libre y comprender la necesidad de los cortes preventivos de energía, que buscan reducir la posibilidad de eventos simultáneos en la zona.

Además, advirtieron que en los próximos días las condiciones de riesgo podrían incrementarse, por lo que se insiste en prestar atención al entorno antes de realizar tareas que puedan resultar peligrosas.

O.P.