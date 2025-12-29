Amenazó a una pareja y les robó un celular en plena calle

Un delincuente fue detenido en El Bolsón luego de amenazar y arrebatarle el teléfono celular a un hombre que caminaba junto a su pareja por la calle Azcona, en un hecho ocurrido durante la madrugada de este lunes.

El episodio se registró cerca de la 1 de la mañana, cuando la pareja fue sorprendida por dos individuos que comenzaron a seguirlos mientras transitaban por esa arteria de la localidad.

Amenazas, forcejeo y huida

Según se informó, los delincuentes interceptaron a la pareja y los amenazaron para exigirles sus pertenencias. En medio de la situación, se produjo un forcejeo durante el cual al hombre se le cayó el teléfono celular.

Uno de los atacantes se apoderó del dispositivo móvil y huyó del lugar, mientras que la víctima y su pareja lograron ponerse a resguardo y dar aviso a la Policía.

Intervención policial y detención

Tras recibir la denuncia, personal policial inició un operativo de búsqueda en la zona y logró identificar a un sospechoso, quien fue reconocido por el damnificado como uno de los autores del hecho.

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron el teléfono celular sustraído oculto entre unos arbustos cercanos, lo que permitió recuperar el elemento robado.

El detenido es de Bariloche

El sospechoso fue trasladado a la unidad policial en calidad de detenido. De acuerdo a la información oficial, el hombre tiene domicilio en la ciudad de Bariloche y quedó a disposición de la Justicia.

