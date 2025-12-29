22°
Lunes 29 de Diciembre de 2025
Lunes soleado y con brisa en Esquel para empezar la semana

Con el cielo despejado y un ascenso en la temperatura, la ciudad se prepara para una jornada radiante donde el sol será el gran protagonista del inicio de semana.
Por Redacción Red43

De acuerdo a los datos actualizados de Meteored, este lunes 29 de diciembre Esquel disfrutará de condiciones climáticas muy favorables y marcadamente veraniegas.

 

Se prevé una temperatura máxima que alcanzará los 26°C durante la tarde, mientras que la mínima descenderá hasta los 5°C en las primeras horas del día, marcando una amplitud térmica típica de la región. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que la radiación solar sea intensa, por lo que se recomienda especial cuidado con la exposición al aire libre.

 

En cuanto al viento, se esperan ráfagas provenientes del sector oeste que podrían oscilar entre los 18 y 53 km/h, aportando esa frescura característica de la precordillera que hará que la sensación térmica sea sumamente agradable durante toda la jornada.

 

 

 

E.B.W.

 

