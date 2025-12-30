Ya tiene fecha el 32° Encuentro Provincial de Artesanos en Epuyén

La Municipalidad de Epuyén invita a participar del 32° Encuentro Provincial de Artesanos 2026, que se realizará los días 17 y 18 de enero en el predio ferial de la localidad.

El evento, ya consolidado como un clásico, combina cultura, producción y espacios de encuentro en un fin de semana pensado para disfrutar en la Comarca Andina. Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer una feria de artesanías, conocer y adquirir productos locales, disfrutar de una feria gastronómica y compartir espectáculos con artistas en vivo

Edición itinerante en tres sedes provinciales

En esta edición, el Encuentro Provincial de Artesanos tendrá un alcance territorial ampliado, con actividades programadas en tres sedes a lo largo del año:

Epuyén : 17 y 18 de enero

Rawson (Centro Cultural Provincial): 14 y 15 de marzo

Rada Tilly: 23 y 24 de mayo

La iniciativa busca extender el impacto de una propuesta que tradicionalmente se concentraba en un solo punto de la provincia, generando mayor acceso a las políticas culturales y de promoción del trabajo artesanal.

Formación, intercambio y concurso de artesanías

Cada encuentro incluirá jornadas de trabajo y formación, con asistencia técnica orientada al perfeccionamiento de los oficios y a la comercialización de productos artesanales.

Las actividades culminarán con una Feria de Artesanos abierta a la comunidad y la realización de un concurso de artesanías, en el que la pieza ganadora será distinguida mediante la modalidad de premio adquisición.

O.P.