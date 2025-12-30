21°
23° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 30 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina Encuentro Provincial de Artesanos 2026Epuyen
30 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Ya tiene fecha el 32° Encuentro Provincial de Artesanos en Epuyén

Epuyén vuelve a ser punto de encuentro de artesanos de toda la provincia. Serán dos días de cultura, música y sabores en pleno enero.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Epuyén invita a participar del 32° Encuentro Provincial de Artesanos 2026, que se realizará los días 17 y 18 de enero en el predio ferial de la localidad.

 

El evento, ya consolidado como un clásico, combina cultura, producción y espacios de encuentro en un fin de semana pensado para disfrutar en la Comarca Andina. Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer una feria de artesanías, conocer y adquirir productos locales, disfrutar de una feria gastronómica y compartir espectáculos con artistas en vivo

 

Edición itinerante en tres sedes provinciales

 

En esta edición, el Encuentro Provincial de Artesanos tendrá un alcance territorial ampliado, con actividades programadas en tres sedes a lo largo del año:

 

  • Epuyén: 17 y 18 de enero

     

  • Rawson (Centro Cultural Provincial): 14 y 15 de marzo

     

  • Rada Tilly: 23 y 24 de mayo

     

 

La iniciativa busca extender el impacto de una propuesta que tradicionalmente se concentraba en un solo punto de la provincia, generando mayor acceso a las políticas culturales y de promoción del trabajo artesanal.

 

Formación, intercambio y concurso de artesanías

 

Cada encuentro incluirá jornadas de trabajo y formación, con asistencia técnica orientada al perfeccionamiento de los oficios y a la comercialización de productos artesanales

 

Las actividades culminarán con una Feria de Artesanos abierta a la comunidad y la realización de un concurso de artesanías, en el que la pieza ganadora será distinguida mediante la modalidad de premio adquisición.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Alerta meteorológica: Argentina enfrenta un cierre de año con calor extremo y sequía
3
 Esquel: refuerzan controles nocturnos para frenar las picadas ilegales
4
 "Hacer un Estado más eficiente": Nievas explicó la no renovación de contratos en Bosques
5
 Luciano Héctor Alonqueo QEPD
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
3
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
4
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
5
 Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -