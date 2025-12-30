Un descuido terminó en incendio en la costa del río

Personal del SPLIF El Bolsón debió intervenir este lunes para sofocar un incendio originado por la quema de ramas y residuos, que terminó propagándose hacia la vegetación en la costa del río Quemquemtreu, a la altura del barrio Irigoyen. La situación generó preocupación por la cercanía del fuego con viviendas del sector.

En el lugar trabajaron combatientes con líneas de agua y tres móviles. El incendio afectó una superficie aproximada de 30x15 metros.

Cercanía de viviendas

Debido a la proximidad del foco ígneo con casas, se solicitó la presencia de Bomberos Voluntarios, mientras que personal policial colaboró asegurando el perímetro.

Desde el SPLIF remarcaron que este tipo de situaciones suelen originarse en prácticas prohibidas, que se vuelven especialmente peligrosas durante esta época del año, cuando las condiciones ambientales favorecen la propagación del fuego.

Prohibición de quemas

El organismo recordó que ya no está permitida la quema de residuos forestales y que nunca se debe quemar basura. El incumplimiento de la normativa vigente puede derivar en multas y sanciones.

O.P.