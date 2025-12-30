21°
23° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 30 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina incendioEl Bolsón
30 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Un descuido terminó en incendio en la costa del río

El fuego se originó por la quema de ramas y residuos y se propagó hacia la vegetación en una zona cercana a viviendas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Personal del SPLIF El Bolsón debió intervenir este lunes para sofocar un incendio originado por la quema de ramas y residuos, que terminó propagándose hacia la vegetación en la costa del río Quemquemtreu, a la altura del barrio Irigoyen. La situación generó preocupación por la cercanía del fuego con viviendas del sector.

 

En el lugar trabajaron combatientes con líneas de agua y tres móviles. El incendio afectó una superficie aproximada de 30x15 metros.

 

Cercanía de viviendas

 

Debido a la proximidad del foco ígneo con casas, se solicitó la presencia de Bomberos Voluntarios, mientras que personal policial colaboró asegurando el perímetro.

 

 

Desde el SPLIF remarcaron que este tipo de situaciones suelen originarse en prácticas prohibidas, que se vuelven especialmente peligrosas durante esta época del año, cuando las condiciones ambientales favorecen la propagación del fuego.

 

Prohibición de quemas

 

El organismo recordó que ya no está permitida la quema de residuos forestales y que nunca se debe quemar basura. El incumplimiento de la normativa vigente puede derivar en multas y sanciones.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Alerta meteorológica: Argentina enfrenta un cierre de año con calor extremo y sequía
3
 Esquel: refuerzan controles nocturnos para frenar las picadas ilegales
4
 "Hacer un Estado más eficiente": Nievas explicó la no renovación de contratos en Bosques
5
 Luciano Héctor Alonqueo QEPD
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
3
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
4
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
5
 Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -