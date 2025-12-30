21°
Martes 30 de Diciembre de 2025
30 de Diciembre de 2025
Redacción Red43

Martes ventoso y más templado: Así arranca la recta final de 2025

Tras el calor de ayer, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día más moderado, con viento intenso del oeste, nubosidad cambiante y escasas chances de precipitaciones.
Este martes 30 de diciembre comenzó con cielo cubierto y unos 16°C en la Comarca Andina. El panorama general será el de un día estable pero ventoso. Las probabilidades de lluvia son bajas y aisladas.

 

El viento, el gran protagonista del día

 

El rasgo más fuerte del día será el viento del oeste, que irá ganando intensidad con el correr de las horas:

 

  • Velocidades entre 42 y 50 km/h

     

  • Ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h

     

Tarde templada y cielo variable

 

Durante la tarde, el termómetro mostrará un ascenso gradual, con una máxima cercana a los 22°C, aunque en algunos momentos puntuales podría alcanzar valores algo superiores.

 

El cielo se presentará parcialmente nublado, con alternancia de nubes y claros.

 

Noche tranquila para el cierre del día

 

Hacia la noche, el tiempo tenderá a mejorar:

 

  • Temperaturas cercanas a los 16°C

     

  • Cielo parcialmente nublado a despejado

     

  • Viento aún presente, pero con menor impacto

     

 

 

Un detalle para este martes

 

Este 30 de diciembre se celebra el Día Internacional del Cine Indio, una fecha creada por fanáticos para difundir y valorar una de las industrias cinematográficas más grandes del mundo. Sus producciones se identifican por mezclar distintos géneros con música, baile y relatos que reflejan tradiciones, leyendas y la diversidad cultural de la India.

 

El término Bollywood combina Hollywood y Bombay (Mumbai), principal centro de esta industria. Aunque no todas las películas indias pertenecen a Bollywood, la fecha fue elegida para no coincidir con cumpleaños de figuras famosas ni con la Nochevieja, dándole así un espacio propio a esta cinematografía.

 

 

 

O.P.

 

