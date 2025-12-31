Paula Botto asumirá como Subsecretaria de Desarrollo Productivo el próximo 5 de enero

Luego de que el intendente Matías Taccetta anunciara de manera oficial una reestructuración en el organigrama municipal, se confirmó que la actual Dirección de Desarrollo Productivo se transformará en tres subsecretarías operativas. En este nuevo esquema, Paula Botto ha sido ratificada para encabezar una de estas carteras a partir del próximo 5 de enero, lo que representa un fortalecimiento del área dentro del gabinete local.

Botto se refirió a este nombramiento con entusiasmo, destacando que el cambio de jerarquía es consecuencia del trabajo realizado durante el último periodo. Al respecto, la funcionaria manifestó: "La verdad que es gratificante. Yo siento mucho compromiso por mi ciudad, por los vecinos de Esquel y se trabaja con mucho compromiso, sea una dirección o una subsecretaría, pero de algún modo es un reconocimiento". En ese sentido, valoró la visión del intendente al ponderar la cercanía con la comunidad y la actitud de servicio de sus funcionarios.

La futura subsecretaria también aprovechó la oportunidad para remarcar que los resultados obtenidos no dependen de una gestión individual, sino de un entramado social y profesional que sostiene cada proyecto. "Esto no es un trabajo mío solo, no es de un escritorio, es en comunidad y en equipos de trabajo", explicó Botto, quien además hizo extensivo su agradecimiento a todas las personas e instituciones que colaboraron para alcanzar los objetivos planteados durante el año.

Finalmente, antes de cerrar su etapa como directora, destacó la importancia de quienes aceptaron el desafío de involucrarse en el desarrollo local. Botto concluyó subrayando que la nueva estructura permitirá profundizar las políticas de cercanía que el Ejecutivo municipal busca imprimir en cada rincón de Esquel, agradeciendo la confianza depositada por el jefe comunal para esta nueva etapa que comienza en pocos días.

E.B.W.