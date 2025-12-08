La banda criminal de “Satanás” que recibió una histórica condena: 184 años en prisión

La justicia dictó una sentencia histórica de 184 años de cárcel contra los miembros la banda criminal liderada por un sujeto apodado “Satanás”, que mantuvo bajo intimidación a decenas de familias en Antofagasta, Chile. Las penas responden a una amplia lista de delitos violentos investigados por Fiscalía y la PDI.

Una pena de 77 años de cárcel para el líder del grupo delictual y 107 años para el resto de la estructura logró la Fiscalía Regional de Antofagasta, en un juicio llevado a cabo en contra de una organización criminal colombiana que por años operó al interior del campamento Génesis II de la ciudad.

Así se conoció durante la audiencia de lectura de sentencia, donde los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta detallaron las sanciones que deberá cumplir cada uno de los acusados en esta investigación, desarrollada por el Ministerio Público junto a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI.

El fallo, de 313 páginas, establece para el líder de la organización, el colombiano Javier Valencia González (Zeus) las penas de 7 años de cárcel por el delito de asociación criminal, 8 años por tráfico de drogas, 35 años por dos homicidios consumados, 20 años por dos homicidios frustrados, 3 años por lesiones graves, 120 días por lesiones menos graves, 540 días por amenazas, y 3 años y 1 día por porte ilegal de arma de fuego y municiones.

El resto de la organización, integrada por los imputados Rubén Darío Balanta Vidal, Jesús Adolfo Sevillano Estacio, Yiminson Campaz Torres, Carlos Alberto Vásquez Gómez, Fabián Alejandro Arteaga David, Dayron Rentería Hurtado, Julio Steven Cuero Hurtado, Óscar Rentería Camacho y Dick Leandro Preciado Belalcázar, también de nacionalidad colombiana, recibieron penas que oscilan entre 10 y 18 años de cárcel.

Con esto, las penas totales aplicadas a la organización criminal ascienden a más de 184 años de cárcel, tiempo que, según indica la sentencia, una vez ejecutoriado el fallo, deberá cumplirse de manera efectiva, contando a favor de los condenados los meses que han pasado en prisión preventiva en esta causa.

Según la investigación realizada por el Ministerio Público, a lo menos, desde el año 2023 y hasta la fecha de sus detenciones, los acusados, junto a otras personas aún prófugas, integraron una asociación criminal organizada bajo una estructura jerárquica, destinada a la comisión planificada y sistemática de diversos delitos, principalmente ligados al tráfico de drogas.

En la cúspide del grupo estaba Valencia González, un delincuente de origen colombiano que llegó a Chile huyendo de la justicia de su país, donde enfrenta una condena de 33 años de cárcel que hoy lo mantiene con un pedido de extradición activo.

El objetivo de esta asociación era la ganancia monetaria a través de múltiples negocios ilícitos vinculados y derivados de mantener el control territorial en el campamento, objetivo que cumplían mediante la violencia y la intimidación constante de las familias que allí habitan y a los integrantes de bandas rivales.

“Zeus” o “Satanás” fue detenido por Carabineros en mayo de 2024 luego de dar muerte a una persona y dejar gravemente herida a otra, y pocas semanas más tarde el resto de la banda corrió la misma suerte durante una masiva operación de la PDI al interior del campamento Génesis II.