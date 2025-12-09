27°
Martes 09 de Diciembre de 2025
09 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Incendio en El Turbio: Más de 110 personas trabajan en un operativo complejo y en expansión

El foco ígneo se detectó el lunes 1° de diciembre cerca de Río Turbio, en Lago Puelo. Desde entonces, el combate avanza con dificultades por la cantidad de vegetación pesada encendida y por las condiciones del terreno.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut recordó que el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) continúa al frente del operativo desplegado para controlar el incendio iniciado el pasado lunes al mediodía en el sector conocido como Loma de la Chancha, cercano al paraje Río Turbio.
El siniestro mantiene activos distintos frentes y exige un despliegue cada vez más amplio de recursos humanos y logísticos.

 

Refuerzo de personal y condiciones adversas

 

En las últimas horas se sumó más personal de línea para sostener el ritmo del trabajo. Según datos oficiales, más de 110 personas participan actualmente del operativo, incluyendo 66 combatientes y equipos de apoyo provenientes de organismos provinciales, nacionales y municipales.

 

El terreno presenta combustible vegetal pesado encendido, lo que dificulta las maniobras de ataque directo. Por esa razón, este lunes se resolvió una relocalización de campamentos con el objetivo de avanzar en una estrategia de combate indirecto, considerada la más viable en este momento para frenar la propagación.

 

Inicio de actividades y estrategia de combate

 

La Secretaría de Bosques informó que las tareas de este martes comenzarían a primera hora, siempre que las condiciones meteorológicas permitieran los traslados. Si el viento u otros factores impiden el acceso con vehículos, está previsto que algunas cuadrillas ingresen a pie, recorriendo tramos exigentes para llegar a las zonas definidas de intervención.

 

 

En paralelo, el SPMF, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el SPLIF Río Negro iniciarán la construcción de una faja de ensanche para el anclaje del combate indirecto en la ladera. El ICE Lago Puelo, por su parte, trabajará sobre el sector de mayor altitud, donde la topografía complica aún más las tareas.

 

Despliegue interinstitucional

 

El operativo reúne a brigadas de Golondrinas, El Turbio, Lago Puelo, Cholila, El Maitén y Epuyén, además de la Brigada Nacional del SNMF, personal de ICE Parques Nacionales (Nahuel Huapi, Los Alerces y Lago Puelo) y equipos del SPLIF Río Negro.

 

También participan áreas técnicas de la Secretaría de Bosques, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el Ministerio de Educación, Hospital Rural, Salud y el Ejército Argentino. Hay además cinco medios aéreos disponibles, que operan cuando el clima lo permite.

 

Situación en desarrollo

 

El incendio continúa demandando un trabajo sostenido y coordinado entre múltiples organismos. Las próximas horas serán fundamentales para el avance del combate indirecto y para consolidar líneas seguras que permitan un control más efectivo.

 

 

O.P.

 

