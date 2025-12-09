27°
Martes 09 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

¡Gracias!: Bomberos Voluntarios de El Hoyo celebraron 37 años de servicio

La Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo conmemoró su 37° aniversario con una ceremonia institucional, acompañada por autoridades, fuerzas de seguridad y delegaciones bomberiles de toda la Comarca.
La Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo celebró este 6 de diciembre un nuevo aniversario desde su creación, marcando 37 años de trabajo ininterrumpido al servicio de la comunidad. El acto se desarrolló con la presencia de autoridades, instituciones hermanas y vecinos que se acercaron a acompañar.

 

Entre los asistentes estuvieron el secretario de Desarrollo Económico, Darío González Maldonado (en representación del Ejecutivo Municipal), el presidente del Concejo Deliberante, Jonatan Christ, representantes de la Policía y la Comisaría de la Mujer, delegaciones de las asociaciones de bomberos de Epuyén, Lago Puelo, Trevelin y El Bolsón, y el jefe de la Brigada Nacional Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

 

Homenajes y reconocimientos

 

Durante la ceremonia se realizó un homenaje a integrantes de la institución que ya no están presentes, valorando el legado que dejaron en estas más de tres décadas de historia.

 

También se entregaron reconocimientos a organismos e instituciones cuyo apoyo resulta fundamental para las tareas diarias del cuartel, entre ellos la Municipalidad de El Hoyo, en especial el Corralón y el área de Cultura, la Policía Local, Policía Comunitaria, Comisaría de la Mujer y GRIM, la Brigada Nacional Sur y SPMF, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Epuyén, Lago Puelo y El Bolsón, y la empresa Gallardón.

 

 

Las palabras finales estuvieron a cargo de la Jefa del Cuerpo Activo, Luciana Cárdenas, y de la Presidenta de la Asociación, Sofía Cerella, quienes remarcaron el compromiso construido a lo largo de 37 años y los desafíos que enfrenta la institución hacia el futuro.

 

La jornada concluyó con el tradicional corte de torta (elaborada por Panadería Santi) en un gesto de agradecimiento a quienes acompañan cada aniversario y cada intervención diaria.

 

Desde la institución expresaron su profundo agradecimiento a vecinos, colegas y organismos que sostienen el trabajo de los Bomberos Voluntarios de El Hoyo.

 

 

 

O.P.

 

