Se celebró el 1° Festival de la Trufa de Invierno: Sabor, cultura y turismo en la Comarca

Este sábado 9 de agosto, El Bolsón celebró el primer Festival de la Trufa de Invierno en la chacra trufera de Mallín Ahogado, consolidando a la localidad como un referente nacional en truficultura y gastronomía de alta gama. El evento, organizado con el acompañamiento de la Municipalidad de El Bolsón, reunió a productores, chefs, turistas y vecinos en una propuesta que fusionó lo productivo, lo cultural y lo turístico.

Trufas en la Comarca: una joya gastronómica y natural

La trufa negra (Tuber melanosporum) es un hongo comestible de altísimo valor en la cocina internacional. En Argentina existen solo cuatro truferas activas, y la de Mallín Ahogado es la única en la zona andina que cultiva hasta tres variedades en distintas estaciones del año, un logro poco frecuente en el mundo.

La chacra anfitriona, situada a 3 kilómetros del centro de El Bolsón, está especialmente inoculada bajo robles y cuenta con un paisaje privilegiado, con vistas panorámicas al cerro Perito Moreno, Piltriquitrón y Saturnino.

Los productores Adrián Piris y Jorge Bortolato lideran este innovador proyecto.

Una experiencia completa para los sentidos

El festival ofreció dos formatos para disfrutar las trufas:

Gastronomía popular: viandas trufadas accesibles para todo público, que permitieron a vecinos y visitantes conocer el sabor exclusivo de la trufa sin necesidad de acudir a un restaurante gourmet.

Evento gourmet con reserva: menú por pasos a cargo del chef Pedro Martinet, maridado con vinos de la bodega De Bernardi y cócteles de emprendimientos locales como Gin Valkiria y cervecería Otto Tipp.

Además, se realizaron visitas guiadas por la trufera, con la tradicional búsqueda de trufas con perros entrenados —“Umma” y “Cata”— y hubo cocina en vivo, sorteos y espacios para la venta directa de productos.

Trufa y turismo

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, remarcó la importancia del festival:

"Apoyar este festival en su primera edición, y este tipo de emprendimientos que conjugan lo productivo con lo turístico, especialmente en Mallín Ahogado después del incendio del verano pasado, reconforta y suma a la oferta turística que promovemos desde el municipio."

La truficultura, más allá de su valor gastronómico, representa una oportunidad para diversificar la economía y fortalecer la identidad cultural.

Un futuro prometedor para El Bolsón como capital patagónica de las trufas

El proyecto "Trufas del Mallín" se presenta como una marca de identidad comarcal que apunta a posicionar a El Bolsón en el mapa gourmet nacional e internacional. Con el acompañamiento municipal, la iniciativa busca consolidar la trufa como un atractivo turístico de primer nivel.

Para reservas y más información sobre futuras experiencias, se puede contactar al +5493489326091 o seguir el perfil de Instagram @trufasdelmallin.

O.P