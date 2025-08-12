Innovadora medida en el Parque Nacional Lago Puelo: Reconstruyen pasarela con basura plástica reciclada

El Parque Nacional Lago Puelo está dando un paso hacia la sostenibilidad ambiental al reconstruir la pasarela del Bosque de las Sombras utilizando tablas hechas de plástico reciclado en lugar de madera tradicional. Esta iniciativa contribuye a la reducción de desechos plásticos, Y también disminuye los costos de mantenimiento y prolonga la vida útil del sendero.

El Parque Nacional Lago Puelo busca crear conciencia entre visitantes y la comunidad sobre la importancia del reciclado y la reutilización de materiales plásticos, un tema destacado en el contexto del Día Mundial del Ambiente 2025. El lema de la edición 2025, celebrado el 5 de junio, se centró en poner fin a la contaminación por plástico a nivel global, con especial énfasis en los océanos.

Además de sus beneficios ambientales, las tablas de plástico reciclado ofrecen durabilidad frente a las condiciones climáticas adversas, un factor importante para la infraestructura en zonas de alta humedad y temperaturas variables como las de Lago Puelo.

