¿Sigue la lluvia?: Así estará este martes en la Comarca Andina

Tras más de 24 horas de intensas lluvias que dejaron calles encharcadas, ríos crecidos y montañas cubiertas de un manto húmedo, este martes 12 de agosto amanece con un respiro: la lluvia dio paso a una llovizna suave que se disipó en las primeras horas de la mañana, y ahora el cielo se presenta con intervalos nubosos. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la jornada todavía tendrá variaciones y un marcado aire invernal.

Mañana fría con probabilidad de nuevas precipitaciones

Durante la mañana, el SMN pronostica tiempo inestable, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. Las lluvias podrían darse de forma intermitente, mezcladas con algunas nevadas en zonas altas. La temperatura mínima se ubica en 5°C, con vientos del sudoeste de 23 a 31 km/h.

Tarde con chaparrones aislados

Hacia la tarde, se espera que las lluvias pierdan intensidad y se transformen en chaparrones aislados. La probabilidad de precipitación baja al 10-40% y la temperatura ascenderá levemente hasta los 8°C. El viento se mantendrá del sudoeste con la misma intensidad.

Noche parcialmente nublada y más fría

Para la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvias será prácticamente nula. La temperatura descenderá hasta 3°C, con vientos del sur entre 13 y 22 km/h.

Efemérides del 12 de agosto

Esta jornada trae consigo fechas especiales a nivel mundial.

Día Internacional de la Juventud : impulsado por la ONU para promover la participación de los jóvenes en la construcción de sociedades más justas y sostenibles.

Día Mundial del Elefante : una fecha para concienciar sobre la delicada situación de esta especie, cuya población disminuyó drásticamente en las últimas décadas.

Día Internacional del Disco de Vinilo: una fecha para recordar y celebrar el encanto atemporal del formato que marcó generaciones de amantes de la música.

