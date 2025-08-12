Comarca Andina, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
¿Sigue la lluvia?: Así estará este martes en la Comarca Andina

Tras más de 24 horas de precipitaciones intensas, la jornada arranca con una tregua. El SMN anticipa frío moderado, viento y posibles chaparrones aislados para la tarde.
Tras más de 24 horas de intensas lluvias que dejaron calles encharcadas, ríos crecidos y montañas cubiertas de un manto húmedo, este martes 12 de agosto amanece con un respiro: la lluvia dio paso a una llovizna suave que se disipó en las primeras horas de la mañana, y ahora el cielo se presenta con intervalos nubosos. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la jornada todavía tendrá variaciones y un marcado aire invernal.

 

Mañana fría con probabilidad de nuevas precipitaciones

 

Durante la mañana, el SMN pronostica tiempo inestable, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. Las lluvias podrían darse de forma intermitente, mezcladas con algunas nevadas en zonas altas. La temperatura mínima se ubica en 5°C, con vientos del sudoeste de 23 a 31 km/h.

 

Tarde con chaparrones aislados

 

Hacia la tarde, se espera que las lluvias pierdan intensidad y se transformen en chaparrones aislados. La probabilidad de precipitación baja al 10-40% y la temperatura ascenderá levemente hasta los 8°C. El viento se mantendrá del sudoeste con la misma intensidad.

 

 

Noche parcialmente nublada y más fría

 

Para la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvias será prácticamente nula. La temperatura descenderá hasta 3°C, con vientos del sur entre 13 y 22 km/h.

 

Efemérides del 12 de agosto

 

Esta jornada trae consigo fechas especiales a nivel mundial.

 

  • Día Internacional de la Juventud: impulsado por la ONU para promover la participación de los jóvenes en la construcción de sociedades más justas y sostenibles.

     

  • Día Mundial del Elefante: una fecha para concienciar sobre la delicada situación de esta especie, cuya población disminuyó drásticamente en las últimas décadas.

     

  • Día Internacional del Disco de Vinilo: una fecha para recordar y celebrar el encanto atemporal del formato que marcó generaciones de amantes de la música.

     

 

O.P

 

