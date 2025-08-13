11°
Por Redacción Red43

El candidato que es igual a Messi y quiere llevar el nombre del ídolo en la boleta

Se llama Leonardo Gorri y tiene un gran parecido con el mejor jugador del mundo. Irá en una lista en las elecciones por un partido vecinal. La justicia se lo prohibió porque “puede entorpecer la claridad del voto”.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó el pedido de Leonardo Gorri, actor e influencer marplatense conocido como “No soy Messi”, para que su apodo figure en la boleta con la que compite como candidato a concejal en Mar del Plata.

 

Gorri, que ocupa el noveno lugar en la lista del partido vecinal Sentido Común Marplatense, argumentó que ese es el nombre por el que es popularmente reconocido debido a su gran parecido con Lionel Messi (fotos), algo que comenzó a explotar en redes sociales durante la pandemia.

 

Sin embargo, el organismo provincial determinó que el apellido “Messi” es una marca registrada a nombre del futbolista Lionel Andrés Messi Cuccittini, protegida legalmente contra usos no autorizados. Según la resolución, permitir que el candidato utilice ese apodo podría “generar confusión en el electorado” y significar un aprovechamiento de la imagen y el prestigio internacional del jugador.

 

Gorri, ex chofer de colectivos, taxis y camiones, alcanzó notoriedad cuando en un control vehicular durante la pandemia en Olavarría le remarcaron su parecido con el capitán de la Selección argentina. A partir de allí, comenzó a producir contenido en redes, participó en obras de teatro y fue contratado por marcas para eventos relacionados con el fútbol.

 

A pesar de su incursión en la política, su intento de llevar el apodo a la boleta quedó frustrado. La Junta Electoral subrayó que el uso del nombre “Messi” en el contexto electoral vulneraría derechos de propiedad intelectual y podría entorpecer la claridad del voto.

 

 

