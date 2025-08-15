“Lo masacraron”: la terrible definición de un hermano del jubilado que había ganado el bingo

La localidad de Pico Truncado se encuentra conmocionada tras el brutal homicidio de Nelson Hugo Toledo Vargas, un jubilado de 70 años, en lo que se investiga como un posible robo con extrema violencia. El hecho, que ha generado repudio y dolor en la comunidad, ocurrió en el domicilio de la víctima, ubicado en la zona del ex cordón forestal. Este viernes se cumple una semana desde el crimen. Carlos Toledo Vargas, hermano de la víctima y abogado, habló y contó detalles escalofriantes del hecho. Hugo había ganado una importante cifra de dinero en un bingo días antes lo que se considera como un motivo del intento de robo y posterior asesinato.

El profesional, que ya forma parte de la querella y prometió ir hasta el fondo y dar con el (o los) responsable del hecho, relató que a su hermano “lo masacraron”, ya que, aunque no sabe si ese es el término adecuado, a su familiar “lo golpearon tanto que es incomprensible“. Según la información preliminar de la autopsia, la causa del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico.

La justicia, a cargo del juez Leonardo Cimini y la secretaria de instrucción Sayra Darchivio del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil Nº 1 y del fiscal Matías Parajón, está llevando a cabo una exhaustiva investigación para esclarecer el hecho y dar con los responsables. Se están analizando las cámaras de seguridad de la zona, tanto las del exterior como una que la víctima tenía en el interior de su casa, cuyo DVR fue robado.

Además, el profesional dio a conocer que el juez está avanzando en la causa y solicitó los informes telefónicos para determinar las últimas comunicaciones de su hermano asesinado. “Me han informado también del juzgado que están esperando los informes de los seguimientos de las cámaras, también se están pidiendo todos los informes telefónicos en relación a los llamados o comunicación. Todavía se está a la espera y sé que se está trabajando arduamente“, manifestó.

Por otro lado, el abogado solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información relevante que pueda ayudar a esclarecer el crimen, así como ya lo había pedido una fuente judicial. “Ayer estuvieron tomando muchas declaraciones testimoniales, pero eran los vecinos. Así que todavía no tenemos un resultado concreto”.

Finalmente, Toledo Vargas dio a conocer que en la vivienda de su hermano no había signos de violencia, lo cuál plantea interrogantes sobre si la víctima conocía a sus agresores o si estos ingresaron con él a la propiedad de la calle Orkeke. La comunidad de Pico Truncado, consternada por la violencia del hecho, espera respuestas y justicia para Nelson Hugo Toledo Vargas. “Solamente falta un paso, que es encontrar a los culpables, y obvio que en eso voy a trabajar no solamente en lo que pueda aportar la justicia, sino con fuentes extrajudiciales“, agregó el hermano de la víctima.