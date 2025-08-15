-4°
¿Por que no se trabaja hoy?

A diferencia de un feriado, la categoría de "día no laborable" deja a criterio de los empleadores la decisión de otorgar el día libre.
Con el objetivo de fomentar el turismo, el gobierno nacional decretó el 15 de agosto como "día no laborable" en Argentina.

 

 

Esta medida busca crear un fin de semana largo, ya que el feriado del 17 de agosto, en conmemoración al fallecimiento del General José de San Martín, cae en domingo y, según la normativa vigente, no se traslada.

 

 

A diferencia de un feriado nacional, la calificación de "día no laborable" implica que la decisión de otorgar el día libre a los empleados queda a discreción del empleador.

 

 

En caso de que un trabajador deba cumplir con sus funciones, percibirá su salario habitual sin derecho a un pago extra.

 

 

