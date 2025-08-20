Un día para quedarse en casa: Anuncian lluvias y viento

Este miércoles 20 de agosto, la Comarca Andina se encuentra bajo un escenario de inestabilidad marcado por lluvias, bajas temperaturas y ráfagas intensas de viento, mientras que en la alta montaña se esperan nevadas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico del día en la Comarca Andina

Mañana: Lluvias y nevadas en zonas cordilleranas. Temperatura mínima de 0 °C, con viento del oeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Tarde: Lluvias aisladas, con un repunte en la temperatura que llegará a los 6 °C. El viento del oeste aumentará a 32–41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h, siendo el momento más ventoso del día.

Noche: Regresan las lluvias y nevadas en alta montaña, con una temperatura en torno a los 3 °C. El viento rotará al noroeste, bajando su intensidad a 13–22 km/h, aunque con ráfagas cercanas a los 50 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será baja por la mañana y la tarde (10–40%), pero aumentará en la noche (40–70%).

Efemérides del 20 de agosto

Hoy también se conmemoran distintas fechas:

Día del Despachante de Aduana , en homenaje a quienes cumplen funciones en el comercio exterior.

Día Mundial de los Mosquitos , recordando al doctor británico Sir Ronald Ross, quien descubrió la transmisión de la malaria por mosquitos hembra.

Día Mundial de la Papa Frita, una de las guarniciones más populares en la mesa de todos los países.

O.P