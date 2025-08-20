10°
Miércoles 20 de Agosto de 2025
20 de Agosto de 2025
Un día para quedarse en casa: Anuncian lluvias y viento

La Comarca Andina recibe una jornada marcada por lluvias, frío y ráfagas de viento. El SMN advierte que en alta montaña se esperan nevadas, mientras que las temperaturas oscilarán entre 0 y 6 grados.
Este miércoles 20 de agosto, la Comarca Andina se encuentra bajo un escenario de inestabilidad marcado por lluvias, bajas temperaturas y ráfagas intensas de viento, mientras que en la alta montaña se esperan nevadas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 

Pronóstico del día en la Comarca Andina

 

  • Mañana: Lluvias y nevadas en zonas cordilleranas. Temperatura mínima de 0 °C, con viento del oeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

     

  • Tarde: Lluvias aisladas, con un repunte en la temperatura que llegará a los 6 °C. El viento del oeste aumentará a 32–41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h, siendo el momento más ventoso del día.

     

  • Noche: Regresan las lluvias y nevadas en alta montaña, con una temperatura en torno a los 3 °C. El viento rotará al noroeste, bajando su intensidad a 13–22 km/h, aunque con ráfagas cercanas a los 50 km/h.

     

 

La probabilidad de precipitaciones será baja por la mañana y la tarde (10–40%), pero aumentará en la noche (40–70%).

 

Efemérides del 20 de agosto

 

Hoy también se conmemoran distintas fechas:

 

  • Día del Despachante de Aduana, en homenaje a quienes cumplen funciones en el comercio exterior.

     

  • Día Mundial de los Mosquitos, recordando al doctor británico Sir Ronald Ross, quien descubrió la transmisión de la malaria por mosquitos hembra.

     

  • Día Mundial de la Papa Frita, una de las guarniciones más populares en la mesa de todos los países.

     

 

O.P

 

